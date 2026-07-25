Rating Colombia del 24 de julio de 2026, según CNC: un reality se desploma

El bajón que se ve comúnmente durante los viernes terminó afectando de mayor manera a uno de los concursos.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

El viernes es un día particular para las mediciones del rating en la televisión colombiana. Muchas personas aprovechan la noche para realizar actividades por fuera de casa y eso disminuye los niveles de audiencia. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró que el reality Masterchef Celebrity fue el producto más afectado y bajó una posición con respecto a los días anteriores.

Rating en Colombia del 24 de julio de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,74 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,37 % Vecinos – Caracol TV | 8,18 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,07 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,86 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,34 % Espacio político, Partido MAIS – RCN | 5,30 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 4,86 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,83 % María la del barrio – Caracol TV | 4,40 %

Programación de fútbol para este sábado, 25 de julio de 2026

4:05 p.m. | Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay Dimayor.

4:30 p.m. | Athletico Paranaense vs Internacional | Brasileirao.

5:15 p.m. | River Plate vs Barracas Central | Liga Argentina.

6:10 p.m. | Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay Dimayor.

6:30 p.m. | Vasco da Gama vs Mirassol | Brasileirao.

8:15 p.m. | Deportes Tolima vs Junior | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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