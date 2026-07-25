México vs Costa Rica, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Después de vencer a Antigua y Barbuda, la selección mexicana sub 20 busca su próxima victoria ante Costa Rica en el Premundial de la Concacaf

¿Dónde ver en vivo el México vs Costa Rica del Premundial sub 20? | Claro Sports

La selección mexicana sub 20 busca su segunda victoria en el Premundial de la Concacaf tras el contundente triunfo por 3-0 ante Antigua y Barbuda. El siguiente reto para el equipo dirigido por Alex Diego será Costa Rica, el rival que en el papel representa la prueba más exigente dentro del Grupo B. El partido se disputará este lunes 27 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde el conjunto tricolor intentará dar otro paso hacia la clasificación a la siguiente ronda y mantener vigente el objetivo de conseguir un boleto al Mundial sub 20 y a los Juegos Olímpicos, competencias con plazas en disputa durante este verano en territorio mexicano.

México llega con confianza después de mostrar un buen nivel colectivo en su debut, además de contar con futbolistas destacados como Hugo Camberos, quien se convirtió en una de las principales figuras del plantel. La ausencia de Gilberto Mora, quien permanece con Xolos de Tijuana tras su participación en el Mundial 2026, representa un reto para el equipo, aunque la plantilla mantiene elementos suficientes para defender el papel de favorito en el torneo. Ante Costa Rica, la selección mexicana tendrá una nueva oportunidad para confirmar sus aspiraciones y acercarse a los objetivos internacionales.

México vs Costa Rica en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

La selección mexicana sub 20 enfrentará a Costa Rica este lunes 27 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido que puede marcar el rumbo de ambas escuadras dentro del Premundial de la Concacaf. El encuentro representa una oportunidad clave para definir sus aspiraciones rumbo a la Copa del Mundo de Azerbaiyán 2027 y la pelea por el único boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, por lo que el margen de error será mínimo para dos equipos que buscan mantenerse en la carrera internacional.

México y Centroamérica : 20:00 horas

: 20:00 horas Estados Unidos : 22:00 horas ET y 19:00 horas PT

: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT Colombia : 21:00 horas

: 21:00 horas Argentina: 23:00 horas

¿Dónde ver en vivo el México vs Costa Rica del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

Recuerda que en Claro Sports podrás disfrutar nuestro clásico minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha. Sigue cada detalle del encuentro con la cobertura de nuestros expertos, quienes te llevarán las estadísticas más destacadas, el análisis de cada jugada y las declaraciones de los protagonistas durante el camino de la selección mexicana sub 20 rumbo al Mundial sub 20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

No te pierdas ningún momento de este importante desafío del equipo tricolor dentro del Premundial sub 20 de la Concacaf 2026. El partido entre México y Costa Rica contará con transmisión a través de ESPN y Disney+, mientras que en Claro Sports encontrarás el seguimiento completo de las acciones, con la mejor información antes, durante y después del silbatazo final.

México vs Costa Rica en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

México y Costa Rica protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 2 del Premundial sub 20 de la Concacaf 2026, después de iniciar el torneo con victorias que colocaron a ambos equipos empatados en la cima del Grupo B con tres puntos. El partido en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla enfrenta a los dos principales candidatos del sector, con la posibilidad de dar un paso importante hacia la siguiente fase de la competencia.

La selección mexicana llega con confianza tras imponerse 3-0 a Antigua y Barbuda gracias a los goles de Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval, además de mostrar un claro dominio con 80 % de posesión y 90 % de efectividad en los pases. Costa Rica, por su parte, venció 1-0 a Guatemala con un gol de Keyner Hernández al minuto 77. El conjunto dirigido por Randall Row aprovechó la superioridad numérica desde el minuto 33 tras la expulsión de Emir Ponciano, aunque encontró dificultades para romper el orden defensivo rival antes de asegurar un triunfo que ahora pone a prueba frente al Tricolor.

Te puede interesar: