Rating Colombia del 1 de septiembre de 2026, según CNC: hay hábito televisivo

Las mediciones del Centro Nacional de Consultoría demuestran que hay una tendencia que se mantiene desde hace semanas.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Este es un momento bien importante para la televisión colombiana. Arrancando un nuevo mes, las compañías que vienen dominando se preocupan por mantenerse en los más alto de las mediciones, mientras que las que vienen por detrás buscan estrategias para ganar visibilidad con sus productos. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) muestra que hay un hábito ya establecido y la tendencia sigue siendo la misma desde hace varias semanas.

Rating en Colombia del 1 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 14,58 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,67 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,70 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,15 % María, la caprichosa – Caracol TV | 6,20 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 5,78 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,01 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,83 % Noticias Caracol AM – Caracol TV | 4,12 % Enfermeras – RCN | 3,76 %

Programación de fútbol para este miércoles, 2 de septiembre de 2026

1:45 p.m. | Osnabruk vs Bayern | Copa de Alemania.

5:30 p.m. | Deportes Quindío vs Llaneros | Copa Colombia.

5:30 p.m. | Flamengo vs Mirassol | Brasileirao.

7:15 p.m. | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors | Copa Argentina.

7:30 p.m. | Vitoria vs Vsco da Gama | Copa de Brasil.

8:25 p.m. | Santa Fe vs Millonarios | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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