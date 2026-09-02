Raúl Asencio, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria

El jugador del Real Madrid reconoció los hechos en un juicio rápido y recibió una multa de 14 mil 400 euros, además de perder el permiso de conducir durante ocho meses

Raúl Asencio en una nueva polémica | Reuters

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de dar positivo en un control de alcoholemia realizado en Gran Canaria, de acuerdo con información publicada por diversos medios. El jugador reconoció los hechos durante un juicio rápido y recibió una sanción económica, además de la retirada temporal de su permiso de conducir.

El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 16 de agosto, alrededor de las 6:30 horas, cuando Asencio circulaba en un Porsche Macan y fue detenido por las autoridades para realizarle una prueba de alcohol.

Según las fuentes citadas, el jugador registró 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el primer control. En la segunda prueba, el resultado fue de 0,88 mg/l, cifras que superaron ampliamente el límite permitido.

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Tras el procedimiento correspondiente, Asencio aceptó los hechos en un juicio rápido. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó a ESPN la resolución tomada contra el futbolista del conjunto blanco.

La sentencia contempla una multa total de 14 mil 400 euros, cantidad calculada mediante una cuota de 120 euros diarios durante cuatro meses. Además, el jugador permanecerá ocho meses sin permiso para conducir.

El Real Madrid ya tiene conocimiento de lo sucedido, aunque hasta ahora no ha emitido una postura pública sobre el caso. Sin embargo, una fuente consultada por dicho medio señaló que la institución aplicará una sanción a Asencio de acuerdo con el código disciplinario interno del club.

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El episodio ocurre mientras el defensor de 23 años se encuentra fuera de las canchas por lesión. Asencio sufrió un problema muscular en el recto femoral de la pierna derecha el pasado 30 de julio, lo que le ha impedido participar con normalidad durante el inicio de la temporada.

El parte médico difundido por el Real Madrid dejó su recuperación pendiente de evolución, aunque las estimaciones manejadas apuntan a que podría reincorporarse al equipo a mediados de septiembre. Mientras completa ese proceso, el futbolista también deberá afrontar las consecuencias deportivas y disciplinarias derivadas del incidente ocurrido en Gran Canaria.

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