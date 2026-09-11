La Hormiga González se rinde ante Julián Quiñones tras su nominación al Balón de Oro: “Se lo merece”

Armando González destacó el Mundial y la temporada de Quiñones en Arabia Saudita después de aparecer entre los 30 candidatos al premio

La Hormiga reaccionó a la nominación de su compañero | Imago 7

La nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 sigue provocando reacciones dentro del fútbol mexicano. Desde Grecia, Armando González celebró la presencia de su compañero de selección entre los 30 candidatos al premio y aseguró que sus actuaciones durante el último año justifican su lugar entre los mejores futbolistas del mundo.

El delantero, que recientemente comenzó su aventura en Europa con el Olympiacos y ya suma tres goles en la Copa de Grecia, destacó especialmente lo conseguido por Quiñones tanto con el Al Qadisiya como con la Selección Mexicana.

“No me quedo solo con lo que hizo en el Mundial, que fue espectacular lo que hizo por el equipo y todo, sino por todo lo que hizo en la Liga de Arabia. Creo que es algo que se lo merece, que lo ha trabajado y es muy bueno”, declaró. “Te lo digo de verdad, es muy bueno”, comentó para TV Azteca.

Quiñones terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 anotaciones en 31 partidos y posteriormente trasladó su gran momento a la Copa del Mundo. En el torneo con México marcó cuatro goles, cifra con la que igualó a Luis Hernández y Chicharito como los mexicanos con más anotaciones en la historia de los Mundiales.

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“O sea, yo tenía muy presente el récord porque son cosas que yo también quiero lograr. Entonces, como que me cayó el 20 hasta después de que metió el gol contra Ecuador. Ay güey, este güey ya lleva tres, o sea, lo va a romper, lo va a romper”, recordó.

Quiñones terminó marcando nuevamente ante Inglaterra para llegar a cuatro dianas en apenas su primera participación mundialista. “Todavía le quedan los siguientes y este güey lo empató”, añadió el futbolista del Pireo.

Más allá de sus números, destacó también la importancia de tener al goleador del Al Qadisiya como compañero dentro de la Selección Mexicana. “Yo feliz de que esté con nosotros en la selección porque, te digo, qué gran compañero tenerlo. Mientras mejores jugadores tengamos, mejor”, sentenció.

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