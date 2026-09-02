Pico y placa en Bogotá para este 3 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

¿Puede sacar su carro este jueves 3 de septiembre? Consulte cómo funciona el pico y placa en Bogotá, qué placas tienen restricción y en qué horarios.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Comienza un nuevo mes de este 2026 y los bogotanos continúan con sus actividades y rutinas habituales. Para muchos, el carro es una de las principales alternativas para movilizarse por la ciudad y llegar a sus diferentes destinos.

Sin embargo, quienes planean utilizar su vehículo este jueves 3 de septiembre deberán estar atentos al pico y placa en Bogotá, pues la medida se mantiene vigente y establece restricciones para determinados automóviles que no podrán circular durante los horarios establecidos.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 3 de septiembre de 2026

Para este día no podrán transitar por las calles de la capital los autos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Debe ser respetuoso de la ley para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades. Por otra parte, los carros con matrículas que culminen en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular con normalidad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital ya está establecido y rara vez tiene algún tipo de modificación. La norma empieza a regir a partir de las 6:00 a.m. y termina a las 9:00 p.m. Es vital que logre encontrar medios de transporte alternos para poder desplazarse a los sitios a los cuales deba ir.

xcepciones al pico y placa en Bogotá

De entrada, los vehículos que están por fuera de la obligación son las motocicletas de cualquier tipo y aquellos que funcionan con motor eléctrico. Hay algunas personas que pueden tramitar un permiso de circulación especial cuando son población en condición de discapacidad, están acreditados como prensa o destinan el automotor a algún servicio básico para la sociedad, como la atención médica. También se puede pagar la cuota del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Actualmente, pasar por alto la restricción se sanciona con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $875.452 pesos. No obstante, hay otras consecuencias incómodas, como la inmovilización del vehículo, tema que conlleva costos adicionales por grúa y parqueadero en patios.

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