Vuelta a Colombia 2026, etapa 1: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 8 de agosto
En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será el primer pedalazo de este sábado en la ronda colombiana.
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Se llegó la hora de la verdad. Este sábado 8 de agosto comenzará la Vuelta a Colombia 2026, la competición de ciclismo más importante del país dará su primer pedalazo. La jornada será entre Neiva y Pitalito, la tierra de Harold Tejada. En Claro Sports les traemos todos los detalles de la fracción en tierras ‘opitas’.
¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Vuelta Colombia 2026?
El primer pedalazo de esta Vuelta a Colombia 2026, será a partir de las 08:00 de la mañana de este sábado 8 de agosto.
¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 1, hoy 8 de agosto?
Recorrido: Neiva – Pitalito 187 kilómetros.
También tendrá paso por: Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná.
¿Qué calles y vialidades cierran, y a qué hora, por la etapa 1 de la Vuelta Colombia 2026?
Horario de los cierres: desde las 06:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
El corredor vial entre Neiva y Pitalito estará completamente cerrado. También abarcarán las vías que conectan a Neiva con Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira, Timaná y Pitalito, municipios por donde estará pasando el pelotón de la Vuelta a Colombia en su primera jornada, el cual será de 187 kilómetros entre estas dos poblaciones.
¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?
Los derechos de transmisión de la Vuelta a Colombia pertenecen a RCN, todas las etapas de la competición nacional, se podrán ver a través de su señal abierta en el canal RCN y la app de Canal RCN. Sin embargo en Claro Sports también puede encontrar todos los detalles de cada jornada.