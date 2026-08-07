Mixco vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Marquense, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Marquense se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que necesitan sumar aunque atraviesan realidades diferentes. Los Chicharroneros buscarán aprovechar la localía para conseguir su segunda victoria consecutiva antes de volver a enfocarse en la Copa Centroamericana, mientras que los Leones intentarán reaccionar después de comenzar el campeonato con dos derrotas. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver Mixco vs Marquense en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Mixco suma tres puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla después de registrar una victoria y una derrota. El equipo dirigido por Fabricio Benítez comenzó el Apertura 2026 con una caída por 2-0 ante Municipal como visitante, pero logró recuperarse en la segunda jornada al superar 2-0 a Suchitepéquez en casa. Además, los Chicharroneros tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana, ya que el próximo martes visitarán a Saprissa en Costa Rica con la necesidad de sumar después de haber perdido 2-0 frente a Olimpia en Honduras en su estreno internacional.

Por su parte, Marquense todavía no consiguió puntos y se encuentra en el 11° lugar después de perder sus dos primeros encuentros. El conjunto de Omar Arellano cayó 3-1 ante Antigua GFC como visitante en la jornada inaugural y posteriormente perdió 2-1 frente a Municipal como local. Aunque el calendario lo enfrentó de entrada con dos de los equipos más fuertes del fútbol guatemalteco, los Leones necesitan comenzar a sumar cuanto antes para evitar que el mal arranque los complique también en la tabla acumulada y la pelea por la permanencia.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Marquense de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Marquense será el sábado 8 de agosto a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Marquense hoy

Ni Mixco ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Jeshua Urizar; Fabián Cuero, Christian Ojeda, Esteban García; Lynner García; Jefrey Segura y Julio César Cruz. DT: Fabricio Benítez.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Gerardo Gordillo, Arturo Ledesma, Keyner Agustín; Fernando Escalante, Josué Cano; David Chuc, Alexis Matta; David Grande y Luis García Bañuelos. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Marquense:

7 de abril de 2026 | Mixco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de febrero de 2026 | Marquense 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Marquense 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Marquense 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

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