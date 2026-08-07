Jornada 2 Leagues Cup 2026: horarios, pronósticos y dónde ver Liga MX vs MLS

La segunda jornada de la Fase Uno reúne 18 duelos del 7 al 9 de agosto, con tablas en movimiento, señales de TV y momios actualizados

Partidos jornada 2 Leagues Cup 2026. | Claro Sports

La Leagues Cup 2026 entra en su jornada 2 este viernes 7 de agosto, con una nueva serie de 18 enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS que se extenderá hasta el domingo 9. La primera fecha dejó triunfos mexicanos de Toluca, América, Cruz Azul, León, FC Juárez y Atlante en tiempo reglamentario, además de los dos puntos obtenidos por Tigres después de imponerse en penales al Real Salt Lake.

El formato mantiene la competencia completamente interligas durante la Fase Uno. Cada uno de los 36 participantes disputa tres encuentros frente a equipos de la liga contraria y los resultados se acumulan en dos clasificaciones independientes, una para la Liga MX y otra para la MLS. Al terminar esta etapa, únicamente los cuatro mejores de cada tabla avanzarán a los cuartos de final.

Después de la primera jornada, Toluca, América, FC Juárez y Cruz Azul ocupan los puestos de clasificación entre los mexicanos, mientras que Portland Timbers, Charlotte FC, Inter Miami y Columbus Crew aparecen en la zona de acceso por parte de la MLS. La diferencia todavía es mínima, con varios clubes igualados en puntos y obligados a cuidar también la diferencia de goles.

La segunda fecha presenta partidos que pueden comenzar a marcar el destino de varios participantes. Pumas, Monterrey, Pachuca y Atlas buscarán reaccionar después de iniciar sin puntos, mientras que Chivas tratará de convertir en victoria el punto conseguido ante LAFC. Del otro lado aparecen duelos como Inter Miami vs Monterrey, Chivas vs FC Dallas, Toluca vs LAFC, Cruz Azul vs New York City FC y América vs Portland Timbers.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026? Canales de TV y online

Los 62 partidos de la Leagues Cup 2026 están disponibles a través de Apple TV. En México, Imagen Televisión tiene contemplados 12 encuentros de la Fase Uno y TelevisaUnivision tres partidos seleccionados. Para esta segunda jornada ya está confirmado el Chivas vs FC Dallas por Canal 5 y TUDN, además de Apple TV, mientras que Cruz Azul vs New York City FC podrá verse también por Imagen Televisión.

La programación y los siguientes horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Viernes 7 de agosto

Charlotte FC vs Atlas | 17:30 horas | Apple TV

| Apple TV Columbus Crew vs Pachuca | 17:30 horas | Apple TV

| Apple TV FC Cincinnati vs Pumas UNAM | 18:00 horas | Apple TV

| Apple TV Tigres UANL vs Minnesota United | 19:00 horas | Apple TV

| Apple TV Vancouver Whitecaps vs FC Juárez | 20:30 horas | Apple TV

La actividad comienza con presión para Atlas, Pachuca y Pumas, tres equipos que perdieron en su presentación. Tigres, en cambio, llega con dos unidades tras superar a Real Salt Lake en penales, mientras que Juárez buscará sostener el paso después de vencer 2-1 a Minnesota.

Sábado 8 de agosto

Orlando City vs León | 16:30 horas | Apple TV

| Apple TV Inter Miami vs Monterrey | 18:00 horas | Apple TV

| Apple TV Chivas vs FC Dallas | 19:00 horas | Apple TV, Canal 5 y TUDN

| Apple TV, Canal 5 y TUDN Real Salt Lake vs Atlante | 20:00 horas | Apple TV

| Apple TV Toluca vs LAFC | 21:10 horas | Apple TV

El sábado concentra algunos de los cruces con mayor impacto en las dos tablas. Monterrey necesita recuperarse de su caída ante Orlando City y ahora tendrá enfrente al Inter Miami que derrotó 4-2 al Atlético de San Luis. Chivas suma un punto y enfrentará a un Dallas que comenzó con tres, mientras que Toluca intentará conservar su lugar entre los primeros cuatro de la Liga MX frente a LAFC.

Domingo 9 de agosto

Seattle Sounders vs Querétaro | 13:30 horas | Apple TV

| Apple TV Philadelphia Union vs Necaxa | 17:30 horas | Apple TV

| Apple TV Cruz Azul vs New York City FC | 17:30 horas | Apple TV e Imagen Televisión

| Apple TV e Imagen Televisión Chicago Fire vs Santos Laguna | 18:00 horas | Apple TV

| Apple TV Nashville SC vs Atlético de San Luis | 18:00 horas | Apple TV

| Apple TV Austin FC vs Puebla | 19:00 horas | Apple TV

| Apple TV San Diego FC vs Tijuana | 20:00 horas | Apple TV

| Apple TV América vs Portland Timbers | 20:15 horas | Apple TV

El cierre tendrá ocho partidos y dos enfrentamientos entre equipos que ganaron en su debut: Cruz Azul ante New York City FC y América frente a Portland Timbers. Los azulcremas vencieron 3-1 a San Diego, mientras que Portland consiguió un 5-2 sobre Puebla; la Máquina, por su parte, superó 1-0 a Philadelphia y NYCFC derrotó 2-0 a Santos.

Grupos de la Leagues Cup 2026: así va la tabla de posiciones

Aunque el calendario está organizado mediante regiones y niveles, no existe una clasificación independiente para cada grupo. Los 18 representantes mexicanos compiten en una tabla de Liga MX y los 18 participantes de la MLS en otra. Los primeros cuatro de cada clasificación obtendrán el boleto a los cuartos de final.

Con los resultados registrados en la jornada inaugural, así llegan las dos tablas al comienzo de la segunda fecha. En los equipos completamente igualados, el orden puede modificarse conforme entren en juego los criterios posteriores de desempate.

Liga MX PJ PTS MLS PJ PTS Toluca 1 3 Portland Timbers 1 3 América 1 3 Charlotte FC 1 3 FC Juárez 1 3 Inter Miami 1 3 Cruz Azul 1 3 Columbus Crew 1 3 León 1 3 FC Cincinnati 1 3 Atlante 1 3 Chicago Fire 1 3 Tigres 1 2 New York City FC 1 3 Chivas 1 1 Austin FC 1 3 Monterrey 1 0 FC Dallas 1 3 Atlético de San Luis 1 0 Orlando City 1 3 Pachuca 1 0 LAFC 1 2 Atlas 1 0 Real Salt Lake 1 1 Querétaro 1 0 Minnesota United 1 0 Tijuana 1 0 Nashville SC 1 0 Santos Laguna 1 0 Vancouver Whitecaps 1 0 Necaxa 1 0 Philadelphia Union 1 0 Puebla 1 0 San Diego FC 1 0 Pumas UNAM 1 0 Seattle Sounders 1 0

El reglamento establece que, si dos o más clubes terminan igualados en puntos, el primer criterio es la diferencia de goles, seguido por el número de victorias en tiempo reglamentario, goles anotados, menos goles recibidos, la tabla de Fair Play y, en última instancia, un sorteo organizado por el comité.

La situación obliga especialmente a los equipos que comenzaron con cero unidades a recuperar terreno. Con apenas tres partidos por club, una segunda derrota reduce de forma considerable el margen para alcanzar uno de los cuatro boletos disponibles en cada liga.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 2 de la Leagues Cup

Los momios de caliente.mx para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026 presentan una tendencia favorable para los representantes de la MLS. En 13 de los 18 enfrentamientos, el equipo estadounidense aparece con una cuota menor para llevarse la victoria en tiempo reglamentario.

Del lado de la Liga MX, Tigres, Chivas, Toluca, Cruz Azul y América son los cinco clubes que parten como favoritos frente a sus respectivos rivales. Vancouver Whitecaps, Chicago Fire y Nashville SC aparecen entre los equipos con mayor respaldo de las apuestas durante esta segunda fecha.

Pronósticos del viernes 7 de agosto

Charlotte FC -104 | Empate +255 | Atlas +270

| Empate +255 | Atlas +270 Columbus Crew +125 | Empate +265 | Pachuca +195

| Empate +265 | Pachuca +195 FC Cincinnati -104 | Empate +300 | Pumas UNAM +230

| Empate +300 | Pumas UNAM +230 Tigres UANL +126 | Empate +255 | Minnesota United +196

| Empate +255 | Minnesota United +196 Vancouver Whitecaps -271 | Empate +440 | FC Juárez +580

La jornada comenzará con cuatro equipos de la MLS como favoritos en cinco enfrentamientos. Tigres es la excepción, ya que su triunfo paga +126 frente al +196 de Minnesota United.

El momio más desequilibrado del viernes corresponde al Vancouver Whitecaps vs FC Juárez. El conjunto canadiense aparece en -271, mientras que una victoria de los Bravos alcanza el +580. El empate paga +440.

Atlas y Pumas tampoco parten con ventaja de acuerdo con el mercado. Charlotte FC aparece en -104 contra el +270 de los rojinegros, mientras Cincinnati tiene -104 frente al +230 del conjunto universitario.

Pronósticos del sábado 8 de agosto

Orlando City +106 | Empate +290 | León +215

| Empate +290 | León +215 Inter Miami -143 | Empate +350 | Monterrey +300

| Empate +350 | Monterrey +300 Chivas -110 | Empate +290 | FC Dallas +255

| Empate +290 | FC Dallas +255 Real Salt Lake -139 | Empate +300 | Atlante +335

| Empate +300 | Atlante +335 Toluca +130 | Empate +275 | LAFC +178

La actividad del sábado presenta un escenario más equilibrado para los representantes mexicanos. Chivas y Toluca aparecen como favoritos ante FC Dallas y LAFC, respectivamente.

El Guadalajara tiene un momio de -110, mientras Dallas paga +255 y el empate +290. Toluca, por su parte, está en +130 frente al +178 de LAFC, con el empate ubicado en +275.

Monterrey tendrá uno de los compromisos más exigentes según las apuestas. Inter Miami es favorito con -143, contra el +300 de Rayados. En Real Salt Lake vs Atlante, el conjunto de la MLS aparece en -139 y los Potros pagan +335.

Pronósticos del domingo 9 de agosto

Seattle Sounders -117 | Empate +290 | Querétaro FC +270

| Empate +290 | Querétaro FC +270 Philadelphia Union +100 | Empate +275 | Necaxa +200

| Empate +275 | Necaxa +200 Cruz Azul +120 | Empate +250 | New York City FC +170

| Empate +250 | New York City FC +170 Chicago Fire -167 | Empate +300 | Santos Laguna +300

| Empate +300 | Santos Laguna +300 Nashville SC -154 | Empate +300 | Atlético de San Luis +285

| Empate +300 | Atlético de San Luis +285 Austin FC -154 | Empate +300 | Puebla +300

| Empate +300 | Puebla +300 San Diego FC -134 | Empate +285 | Tijuana +265

| Empate +285 | Tijuana +265 América -106 | Empate +260 | Portland Timbers +225

El domingo concentra ocho partidos y vuelve a mostrar una clara ventaja de los equipos de la MLS en los momios. Cruz Azul y América son los únicos mexicanos que parten como favoritos en sus respectivos compromisos.

La Máquina aparece en +120 frente al +170 de New York City FC, mientras que el empate paga +250. América tiene una diferencia más amplia: las Águilas están en -106, Portland Timbers en +225 y la igualdad en +260.

Chicago Fire también recibe un respaldo importante con -167 ante Santos Laguna, que paga +300. Nashville y Austin FC aparecen ambos en -154 frente a Atlético de San Luis (+285) y Puebla (+300), respectivamente.

Seattle Sounders parte en -117 contra Querétaro (+270), Philadelphia Union está en +100 ante Necaxa (+200) y San Diego FC aparece en -134 frente al +265 de Tijuana.

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