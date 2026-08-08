Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Antes del primer sorbo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ‘Primer Campeón’ recibe al elenco boyacense este sábado en El Campín.

Posibles alineaciones Santa Fe Vs Chicó/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe palpita cada vez más el primer choque contra River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. No obstante el ‘Primer Campeón’ tiene presentación en la Liga BetPlay 2026-II, este sábado se enfrenta al Boyacá Chicó en el Estadio El Campín, por la jornada 4 del rentado local.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres; Luis Palacios, Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: Branndon Zapata; Sander Navarro, Daniel Polanco, Jefferson Mena, Juan Palma Micolta, Camilo Quiceno; Juan Carlos Díaz Mena, Jhon Palacios; Delio Ramírez, Santiago Mera y Felipe Cifuentes.

¿Cómo y dónde ver Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se programó para jugarse en el Estadio El Campín este sábado 8 de agosto, a partir de las 02:00 de la tarde. Dicho compromiso entre ‘Cardenales’ y el ‘Ajedrezado’ se puede disfrutar a través de la pantalla de Win+ y la plataforma de Win Play. En Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Santa Fe

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas | Fecha 2.

30.07.2026 | Caracas 0-3 Santa Fe | Playoffs de Copa Sudamericana (vuelta).

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe | Fecha 1.

23.07.2026 | Santa Fe 2-0 Caracas | Playoffs de Copa Sudamericana (ida).

01.07.2026 | Santa Fe 1-3 Real Cundinamarca | Amistoso.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó | Fecha 2.

27.07.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros | Fecha 5 (Copa BetPlay).

23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 4 (Copa BetPlay).

16.05.2026 | Boyacá Chicó 4-0 Atlético FC | Fecha 3 (Copa BetPlay).

06.05.2026 | Patriotas 0-0 Boyacá Chicó | Fecha 1 (Copa BetPlay).

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Jonnathan Ortiz.

Asistente 1: Roberto Padilla.

Asistente 2: Jhon Parra.

Cuarto árbitro: Sebastián Bohórquez.

VAR: Luis Trujillo.

AVAR: Nataly Arteaga.

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