Roberto Terán vuela con su caballo en el salto ecuestre y conquista el oro en Santo Domingo 2026

El binomio cafetero se llevó la presea dorada tras brindar una impecable exhibición frente a los obstáculos.

Roberto Terán | Captura de pantalla Centro Caribe Sports

Colombia inició con pie derecho la recta final los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación ‘Tricolor’ pisó fuerte, de entrada, en la prueba de salto ecuestre, una de las más atractivas en la equitación. Allí, un jinete junto a su caballo saltan obstáculos en orden.

Para alegría colombiana, el binomio de Roberto Terán y su caballo Henry Jota Apolonio se llevaron los honores en la prueba. En una prueba casi perfecta y con el menor tiempo posible, se lucieron sin necesidad alguna de desempate. El oro fue indiscutido.

Terán tuvo su último turno en el desempate junto a Victoria Heurtemate, representante panameña con su caballo Quick Chick 3. El resultado fue contundente: victoria para Colombia sin ninguna penalidad y con el mejor tiempo posible.

El jinete y su caballo, merecedores del oro, registraron un tiempo de 48.66 segundos y ninguna falta. Por su parte, Heurtematte firmó un 51.30 con cuatro penalidades. El bronce fue completado por Alejandro Pizarro (México) y Farino du Guinefort.

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El colombiano Roberto Terán, junto a su caballo Henry Jota Apolonio🐎, ganó la prueba del Salto, en el Ecuestre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Su segundo ORO, segundo para la delegación en este deporte. pic.twitter.com/kcrot8zs9L — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

En la prueba también participó Simón Arango, colombiano que llevó a Kadar Hbc. Sin embargo, no logró completar el examen en la gran final. Respecto a Terán y su caballo, ambos se convirtieron en los reyes del salto, pues no se trata de la primera medalla dorada en Santo Domingo 2026.

Segundo oro para Roberto Terán

Junto a Arango, así como Jorge Barrera y Juan Pablo Betancourt, Colombia obtuvo el mejor puntaje el pasado 4 de agosto en la prueba final por equipos. En esa gran final, que se llevó hasta la segunda ronda, el grupo obtuvo un puntaje de 14.82, el cual superó a México (16.91) y Venezuela (29.23).

En total, llegando al penúltimo día de competencia, la delegación ‘Tricolor’ llegó a un total de cuatro medallas en el deporte ecuestre. Terán tuvo dos oros, así como Simón Arango y su presea plateada en Overall. Por su parte, Juan Pablo Betancourt fue bronce en la prueba de velocidad.

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