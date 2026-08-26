Pico y placa en Bogotá para este 27 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá el jueves 27 de agosto.

¿Cómo regirá el pico y placa en Bogotá? | Diana Sánchez / AFP

Ya es un tema del día a día que el tráfico en Bogotá sea un generador de pesadillas para todos los habitantes de la capital de la república. Desde hace varios años se tomó la determinación de aplicar el pico y placa para disminuir la alta contaminación y presencia de vehículos en las calles bogotanas. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el jueves 27 de agosto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 27 de agosto de 2026

Para este jueves, el pico y placa cobija a las placas particulares que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto aplica por ser día impar. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde para transitar por las calles de la capital colombiana.

Horario del pico y placa

El horario ya queda establecido, sin ninguna modificación contemplada hasta ahora. De acuerdo con las autoridades, el pico y placa inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza sobre las 9:00 de la noche en toda el área urbana. Durante ese tiempo, en caso de tocarle el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo y evitar una inmovilización.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motos siguen exentas de la medida, al igual que otros vehículos alternativos como bicicletas y patinetas, sean normales o eléctricas. Otras salvedades incluyen la prensa, ambulancias y el transporte para personas con discapacidad. En caso de que necesite sacar urgentemente el carro, la única opción es pagar el pico y placa solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

Si usted viola la norma y es detenido por personal de tránsito, la multa por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Usted a esto deberá añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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