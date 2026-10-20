Alberto Lati cuestiona el rendimiento de Chivas tras la salida de la Hormiga: “Ha disminuido la producción ofensiva”

Analizó la falta de gol de Chivas en el Apertura 2026 y señaló las dificultades del equipo para poder encontrar al sustituto del delantero mexicano

Alberto Lati analiza la producción ofensiva de Chivas | Imago 7

Chivas atraviesa una mala racha que ha generado cuestionamientos sobre su funcionamiento en el Apertura 2026. Alberto Lati analizó el rendimiento del Guadalajara en Claro Sports por W Radio y señaló que la disminución en su producción ofensiva se ha convertido en uno de los problemas del equipo, particularmente tras la salida de Armando ‘Hormiga’ González.

El periodista recordó que el conjunto rojiblanco mostró una versión de juego ante América que no ha logrado mantener en los compromisos posteriores. Además, consideró que las lesiones y la falta de contundencia han influido en el desempeño del equipo.

“Chivas regresó de la Fecha FIFA y vino el Clásico contra América. Lo abrió muy bien, ese primer tiempo ha sido el mejor de la temporada y desde entonces no se encuentra. El funcionamiento de Chivas ha tenido una curva hacia abajo, ha tenido lesiones. Veamos qué puede reencontrar de eso ante Necaxa, que en el papel es un rival propicio”, explicó Lati.

El analista también comparó el rendimiento del Guadalajara con el torneo anterior y señaló que el equipo se encontraba aproximadamente cuatro puntos por encima de su cosecha actual. “El tema de Chivas en este torneo es que no se encuentra con la portería rival. Defensivamente son muy parecidos al torneo anterior, pero ofensivamente sí hay una diferencia”, comentó.

La ausencia de la ‘Hormiga’ González como uno de los problemas de Chivas

Para Lati, la salida de Armando González ha tenido consecuencias en el ataque del Guadalajara, debido a que el equipo no ha encontrado una respuesta que compense su aportación goleadora.

“Lo preocupante de Chivas es que vuelve a replicar un mal histórico: ha disminuido la producción ofensiva y lo que capitalizas de esa producción. Se fue la ‘Hormiga’ y se busca resolver al frente, pero son los factores que más afectan a Chivas y también al fútbol mexicano en general: tener quién genere y defina”, sostuvo.

En ese sentido, el periodista consideró que Ángel Sepúlveda todavía no ha conseguido cubrir las necesidades del equipo en la delantera, mientras que otros futbolistas tampoco han alcanzado la participación ofensiva que se esperaba de ellos.

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“Notablemente, la ausencia de la ‘Hormiga’. Yo espero más de un delantero que llegó para suplirlo. Sepúlveda es un delantero diferente y por ahí es donde Chivas no se encuentra”, agregó.

Finalmente, Lati mencionó a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda como jugadores de quienes espera una mayor contribución en el ataque rojiblanco. “Ahora esperas una cuota ofensiva de Jordan y de Kevin Castañeda, a quien he visto muy discreto”, concluyó.

Con este panorama, el enfrentamiento ante Necaxa representa para Guadalajara una oportunidad de recuperar funcionamiento y sumar puntos en el Apertura 2026, después de una etapa en la que sus resultados y producción ofensiva han quedado por debajo de lo registrado en el torneo anterior.