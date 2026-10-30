Amarini Villatoro contra lo imposible: destronar a Alajuelense y cobrar su revancha en Centroamérica

El técnico guatemalteco busca revancha ante el único campeón del torneo.

Amarini Villatoro demuestra todo su gran trabajo | @CartaginesCR

Amarini Villatoro vuelve a encontrarse con el equipo que le negó la gloria centroamericana. El entrenador guatemalteco llevó a Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026 y tendrá enfrente a Alajuelense, ganador de las tres ediciones disputadas. El desafío tiene una dimensión deportiva y otra personal: conquistar el primer título de los brumosos en esta competencia y tomarse revancha de la final que perdió con Xelajú MC en 2025.

Nadie ha conseguido terminar una edición de este torneo por encima de Alajuelense. Los rojinegros vencieron a Real Estelí en las finales de 2023 y 2024, y superaron a Xelajú en 2025 para completar el tricampeonato. Ahora disputarán su cuarta final consecutiva, una continuidad que convierte a la Liga en la referencia que cualquier aspirante al título debe superar. Villatoro intentará hacer con Cartaginés lo que todavía ningún rival logró: arrebatarle la copa.

La revancha de Amarini Villatoro ante Alajuelense

Para el técnico chapín, el cruce recupera una herida reciente. En 2025 condujo a Xelajú hasta la final y perdió el título ante Alajuelense en una tanda de penales. Un año después, vuelve a la misma instancia con otro equipo, en otra liga y frente al mismo adversario. La oportunidad de revancha llega acompañada de una señal sobre su trabajo: pudo construir dos campañas finalistas consecutivas con planteles distintos.

Villatoro destacó precisamente ese recorrido después de eliminar a Olimpia. “Es meritorio llegar a la final con dos equipos distintos”, expresó en conferencia de prensa, donde compartió el orgullo por sus jugadores y su cuerpo técnico. La nueva clasificación le da continuidad a su presencia entre los protagonistas de la región, aunque ahora queda el paso más difícil: transformar otra llegada a la final en un campeonato.

Cartaginés llega invicto después de eliminar a Saprissa y Olimpia

Cartaginés tiene argumentos para desafiar al tricampeón: llegó a la final sin perder ninguno de sus ocho partidos. Su recorrido incluye cuatro victorias y cuatro empates, con una fase de grupos en la que sumó ante Municipal y Motagua como visitante y derrotó a Verdes y FAS en casa. Esa regularidad se trasladó a las eliminatorias, donde dejó en el camino a dos rivales con amplia trayectoria internacional.

En cuartos de final, los brumosos eliminaron a Saprissa por un marcador global de 5-4, después de empatar 2-2 como visitantes y ganar 3-2 en el Fello Meza. En semifinales, vencieron 1-0 a Olimpia en Costa Rica y rescataron un 2-2 en Tegucigalpa para cerrar la serie 3-2. El equipo de Villatoro consiguió resultados en escenarios exigentes y encontró respuestas para sostener su candidatura fuera de casa.

El boleto se selló en una revancha que exigió resistencia. Olimpia se puso en ventaja dos veces, pero Cartaginés respondió con Alonso Hernández y, en el cierre, con Geancarlo Castro, autor del empate al minuto 90+4. La clasificación llevó a los brumosos a su primera final de la Copa Centroamericana y confirmó la capacidad del conjunto de Villatoro para competir bajo presión, aun cuando el desarrollo del partido lo obliga a sufrir.

Alajuelense, el tricampeón que también puede ser lastimado

Alajuelense aseguró su lugar al vencer 2-1 a Motagua en la vuelta de semifinales, después del empate sin goles en Honduras. Juan Añor y Creichel Pérez marcaron para el equipo costarricense, que sostuvo la ventaja tras el descuento provocado por un autogol de Alexis Gamboa. La Liga volvió a resolver una eliminatoria y llegará a diciembre con la posibilidad de conquistar un cuarto título consecutivo.

Sin embargo, el peso de sus tres coronas no significa que sea un rival invulnerable. Alajuelense alcanzó esta final con cinco victorias, dos empates y una derrota, mientras Cartaginés conserva su invicto. Esos registros no garantizan un desenlace, pero sí ponen en perspectiva el desafío: Villatoro enfrentará al campeón de todas las ediciones anteriores con un equipo que todavía nadie pudo vencer en la actual.

La final enfrentará, entonces, dos recorridos diferentes: la costumbre de ganar de Alajuelense y la oportunidad de Cartaginés de cambiar la historia del torneo. Para Villatoro, el objetivo supera la revancha de 2025. Tiene la posibilidad de convertir su segunda final consecutiva en el primer campeonato y de ser el entrenador que termine con el dominio rojinegro. El desafío parece enorme; su campaña invicta le permite afrontarlo con razones para creer.

Te puede interesar –