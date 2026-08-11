Yan Diomande explica por qué eligió al Real Madrid: “Cuando te llama, no puedes decir que no”

El atacante habló con Realmadrid TV tras sus primeros entrenamientos, aunque todavía deberá esperar para disputar su primer partido

Yan Diomande y sus primeras impresiones con el Real Madrid | Realmadrid TV

Yan Diomande completó sus primeros entrenamientos como futbolista del Real Madrid después de concretar su traspaso procedente del RB Leipzig. El atacante marfileño, que firmó un contrato por siete temporadas hasta el 30 de junio de 2033, habló con Realmadrid TV sobre sus primeras sensaciones, la exigencia que encontró en Valdebebas y los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto español.

“Estoy orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Cuando era un niño quería jugar para los clubes más grandes del mundo. Estoy agradecido de estar aquí y muy contento y orgulloso. Quiero que mi familia esté orgullosa de mí”, declaró Diomande después de incorporarse a los entrenamientos del equipo dirigido por José Mourinho.

El jugador también explicó qué representa para él incorporarse al Real Madrid. “Este es el club más grande del mundo y todos quieren venir aquí. Quiero compartir mi felicidad con todo el mundo y formar parte de los triunfos del equipo”, señaló. Al ser cuestionado directamente sobre las razones que determinaron su decisión, resumió su postura: “Porque es el mejor club del mundo. Cuando el Madrid te llama, no puedes decir que no. Es así de simple”.

Diomande reconoció además la participación de Mourinho en su llegada al conjunto blanco. El atacante explicó que mantuvo una conversación con el entrenador antes de completar el movimiento y agradeció tanto al técnico como a la institución la confianza depositada en él. “Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y estoy aquí gracias a él y al club, por supuesto. Estoy feliz. Gracias por este fichaje y gracias al club y al entrenador por creer en mí”, afirmó.

💬 Diomande: "Cuando el Madrid te llama, no puedes decir no". pic.twitter.com/Ek7Tvu97uI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 11, 2026

Uno de los principales cambios que ha encontrado durante sus primeras sesiones está relacionado con el nivel de exigencia. “Es diferente. Esto es más duro. Es normal porque es el club más grande. Necesitas trabajar más duro que en otros clubes para ser el mejor del mundo. Y eso es lo que estoy intentando”, explicó Diomande, quien comenzó a entrenarse con el grupo el pasado viernes.

El marfileño también destacó la posibilidad de compartir vestuario con futbolistas a los que anteriormente seguía a distancia. “Siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario. Aprendes de ellos. Los veía en la televisión y hoy compartimos el mismo vestuario. Es increíble”, comentó. Sobre su adaptación, reconoció que todavía atraviesa una etapa de conocimiento del grupo: “Soy un poco tímido para hablar y quiero aprender la dinámica del equipo para ayudar a lograr muchos éxitos juntos”.

Sus objetivos pasan ahora por ganarse un espacio en la plantilla y participar en los títulos que dispute el Real Madrid durante las próximas temporadas. “Tener muchos éxitos con el club y ayudar al equipo a ganarlo todo. Estoy muy contento de estar aquí y espero tener mucho éxito en el equipo. ¡Hala Madrid!”, señaló el nuevo futbolista merengue.

El debut de Yan Diomande con el Real Madrid tendrá que esperar

Diomande tendrá que esperar para disputar sus primeros minutos con el Real Madrid. Mourinho dio a conocer una convocatoria de 22 jugadores para enfrentar al Deportivo de La Coruña en el Trofeo Teresa Herrera, encuentro programado en Riazor, y el africano volvió a quedar fuera después de tampoco ser considerado para el amistoso frente al Ferencváros en Budapest.

El atacante se incorporó a los entrenamientos el pasado viernes, apenas un día antes del encuentro disputado en Hungría, por lo que todavía acumula pocas sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros. Mourinho ha optado por continuar con su puesta a punto antes de darle minutos en la pretemporada, por lo que su estreno deberá esperar al menos hasta el siguiente compromiso del equipo.

La convocatoria para enfrentar al Deportivo es prácticamente la misma que viajó a Budapest. Tampoco aparecen Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Marc Cucurella, quienes se incorporaron este lunes después de sus vacaciones tras el Mundial y permanecerán en Valdebebas para continuar con su preparación física.

Mourinho volvió a incluir a varios futbolistas del filial para completar la expedición. Joan Martínez, Mario Rivas, Lamini, Cestero, Lacosta, Ciria y Yáñez permanecen dentro de la convocatoria, mientras que para la portería viajarán únicamente Andriy Lunin y Mestre. Javi Navarro quedó fuera de la lista para un partido que será el penúltimo amistoso del Real Madrid antes del inicio de la temporada.

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