Santa Fe confirma las lesiones de Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno

En su más reciente informe médico, Independiente Santa Fe detalló el problema y tiempo de baja de los dos jugadores.

Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno de Santa Fe | Vizzor Image

Tras aplazarse el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate, Independiente Santa Fe aprovecha para entregar detalles con respecto a su plantel de cara a lo que viene. Dos novedades importantes involucran a Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno, arquero y defensor central del ‘León’.

Vale la pena mencionar que ambos futbolistas son clave en el esquema del entrenador Pablo Repetto. Los dos vienen atravesando problemas físicos, aunque no se sabía con exactitud qué es lo que tiene, pero ya el club dio claridad al respecto. Ahora el seguimiento médico es fundamental para saber cuándo pueden volver a estar disponibles.

Algo que es importante decir es que por lo menos el club tendrá unos días de descanso en cuanto a la actividad oficial, ya que tanto el fútbol colombiano como el juego ante el ‘Millonario’ quedaron aplazados por la situación que atraviesa el país debido a las afectaciones por el terremoto.

Las lesiones de Marmolejo y Moreno

Mediante un comunicado oficial, Santa Fe confirma que el portero tiene un desgarro muscular del recto femoral derecho. Repetto tras el triunfo ante Boyacá Chicó ya había dado un indicio al respecto, pero en ese momento no estaba confirmado. Por otra parte, el zaguero presenta una contusión ósea de tibia en la pierna derecha.

Los jugadores ya se encuentran en el respectivo proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según la evolución que tengan. Sin fechas establecidas para el regreso del FPC y tampoco para la ida de Sudamericana, el ‘León’ podrá aprovechar para avanzar en ambos casos.

¡Pronta recuperación Leones 🦁!https://t.co/eKlYDpg3Bv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 11, 2026

En la mejor de las proyecciones, Santa Fe aspira a que tanto Marmolejo como Moreno puedan estar disponibles la otra semana, que es cuando posiblemente pueda volver el balompié al país. No obstante, habrá que estar pendientes de la información oficial del club para saber si puede llegar a ser posible.

Le puede interesar