Igualar la hazaña del Real Madrid, el próximo reto de Luis Enrique con el PSG

El entrenador del PSG busca una hazaña que solo el Real Madrid logró en la era moderna: conquistar tres Champions League consecutivas y entrar en la historia del fútbol europeo

Luis Enrique se alista para la Supercopa de Europa | REUTERS/Gintare Karpaviciute

Luis Enrique afronta una nueva temporada con un objetivo que pocos entrenadores han tenido la oportunidad de perseguir: entrar en la historia del fútbol europeo con tres títulos consecutivos de la Champions League. Después de conquistar dos Orejonas al frente del Paris Saint-Germain, el técnico español apunta a una marca que únicamente el Real Madrid ha conseguido en la era moderna.

El entrenador asturiano reconoció en una entrevista con la UEFA que el reto representa una motivación especial por la dificultad que implica. “Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva”, explicó.

Con esa posibilidad sobre la mesa, Luis Enrique sabe que el desafío va mucho más allá de repetir un campeonato. El estratega considera que alcanzar una tercera Champions seguida colocaría al PSG en un nivel histórico, pues ningún otro club ha logrado una hazaña similar en las últimas décadas.

Antes de pensar en la máxima competición continental, el conjunto parisino tendrá su primer gran examen de la temporada en la Supercopa de la UEFA, donde enfrentará al Aston Villa. El duelo servirá como una primera prueba para medir el estado del equipo tras el descanso y comenzar la búsqueda de nuevos títulos.

Luis Enrique destacó la importancia del encuentro y el nivel del rival inglés. “No me cabe ninguna duda de que la Supercopa es un trofeo realmente importante y que el Aston Villa será muy competitivo”, señaló el entrenador, quien espera que su equipo mantenga la mentalidad ganadora que lo llevó a conquistar los títulos recientes.

El técnico también resaltó la ambición que existe dentro del vestuario del PSG y la confianza que tiene en sus jugadores para afrontar una temporada llena de presión. “No creo que haya un solo equipo en Europa más motivado que nosotros”, afirmó, aunque recordó que los logros anteriores ya forman parte del pasado y que ahora comienza una nueva exigencia.

El inicio de este nuevo ciclo llega después de unas vacaciones en las que Luis Enrique intentó desconectarse junto a su familia, aunque reconoció que mantenerse alejado completamente del fútbol resulta complicado. Las felicitaciones por los títulos obtenidos y las decisiones del club lo mantuvieron vinculado al proyecto incluso durante el descanso.

Lejos de atribuirse todo el mérito del éxito del PSG, el entrenador español aseguró que su objetivo permanente es seguir evolucionando. “No soy un genio y no quiero serlo. Tengo una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento, mi conexión con los jugadores y con el equipo”, expresó.

Ahora, Luis Enrique tendrá por delante una temporada en la que el PSG buscará defender su dominio europeo y alcanzar una marca reservada para los equipos más grandes de la historia. Igualar al Real Madrid con tres Champions League consecutivas aparece como el gran desafío de un proyecto que quiere seguir haciendo historia.

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