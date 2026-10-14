Rating Colombia del 13 de octubre de 2026, según CNC: gozos y lágrimas en las mediciones de audiencias

Uno de los canales mostró dominio casi absoluto de los programas más vistos y un reality-concurso sigue bajando.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

El regreso del conteo de días hábiles en Colombia mostró cambios par la televisión colombiana en cuanto a sus niveles de audiencia. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró dominio casi absoluto de uno de los canales, ocupando siete de las 10 posiciones más altas del rating. Como particularidad de cara a este miércoles, habrá una robusta agenda de fútbol.

Rating en Colombia del 13 de octubre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 17,49 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,96 % María, la caprichosa – Caracol TV | 11,25 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,52 % Masterchef Celebrity – RCN | 9,14 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,75 % Destinos cruzados – Caracol TV | 6,53 % La rosa de guadalupe, parte 2 – RCN | 6,36 % Alas rotas – Caracol TV | 6,14 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,61 %

Programación de fútbol para este miércoles, 14 de octubre de 2026

11:45 a.m. | Lask Linz vs Liverpool | UEFA Champions League.

11:45 a.m. | Feyenoord vs Como | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Manchester City vs PSG | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Roma vs Real Madrid | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Betis vs Porto | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Aston Villa vs Fenerbahce | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs Stuttgart | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Borussia Dortmund | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas | UEFA Champions League.

4:30 p.m. | Junior vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay Dimayor.

5:00 p.m. | Samiento de Junín vs River Plate | Liga Argentina.

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Fluminense vs Palmeiras | Copa Libertadores.

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Medellín | Copa Colombia.

Medición del rating en Colombia: así funciona

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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