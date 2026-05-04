Pico y placa en Bogotá para este 5 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Publicado por Redacción Claro Sports

En Claro Sports Colombia puede repasar la aplicación de la medida para este martes. Evite dolores de cabeza.

Evite caer en las manos de las autoridades.
¿Cómo regirá el pico y placa en Bogotá? | Diana Sánchez / AFP

En Claro Sports no le perdemos pisada a la actualidad en Colombia. Enfáticamente repasamos lo que será el pico y placa en Bogotá para este martes 5 de mayo del 2026. Evite infracciones, el pago de altas multas y peor aún, los trámites de ir a sacar el vehículo de los patios.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes 5 de mayo de 2026?

Para este martes, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5  sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 0, 6, 7, 8 y 9 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

Lea también:

Pico y placa en Bogotá para este 4 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Actualidad Colombia

Pico y placa en Bogotá para este 4 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Cierres viales por Maratón de Cali 2026: horarios, rutas y calles alternas para sábado y domingo

Actualidad Colombia

Cierres viales por Maratón de Cali 2026: horarios, rutas y calles alternas para sábado y domingo

Pico y placa en Bogotá para este 30 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Actualidad Colombia

Pico y placa en Bogotá para este 30 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos