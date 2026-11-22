Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para esta próxima semana.

Pico y placa en la ciudad de Bogotá | @SectorMovilidad

De a poco llegamos al fin de año en Colombia. Normalmente es habitual, al llegar a Navidad, que el tráfico se haga más denso por las calles de las principales ciudades del país. Para Bogotá no es una excepción, por lo que las autoridades endurecerán la vigilancia del pico y placa. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber al respecto.

Pico y placa en Bogotá del 23 al 27 de noviembre 2026: vehículos particulares

Importante decretar que, por cuenta del decreto de pico y placa, así está configurada la restricción para los automóviles:

Lunes 23 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 24 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 25 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 26 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 27 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá del 23 al 27 de noviembre 2026: taxis

Ahora bien, para los vehículos amarillos, el pico y placa rige de manera distinta (5:30 a.m. a 9:00 p.m.) de acuerdo al último dígito de la matrícula.

Lunes 23 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Martes 24 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 25 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Jueves 26 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Viernes 27 de noviembre: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Pico y placa en Bogotá del 23 al 28 de noviembre 2026: vehículos especiales o placa blanca

El funcionamiento de esta restricción aplica de modo similar al de los taxis. Importante resaltar que el transporte especial es el de vehículos con matrícula de color blanco, el mismo de los taxis. Es por esto que podrá guiarse desde los turnos para los vehículos amarillos.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

No es necesario que las motocicletas acaten la restricción. Tampoco aplica para los vehículos eléctricos o híbridos, al menos no temporalmente. Cabe recordar que también hay automotores de emergencia, transporte de personas en condición de discapacidad y prensa que podrán hacer un trámite con antelación para ser exonerados. De lo contrario, podrán pagar el pico y placa solidario para no recibir infracciones.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

El comparendo actual corresponde a 15 salarios mínimos legales vigentes. A la fecha el valor es de de $875.452 pesos colombianos. El efecto más incómodo es inmovilizar el vehículo, ya que será trasladado a patios. Eso genera un costo extra por grúa, parqueadero y el tiempo necesario para completar los trámites.

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