Pico y placa en Bogotá para este 9 de octubre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte las matrículas que tienen restricciones para el último día laboral de muchos bogotanos, antes del puente festivo.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Culmina una semana más de actividades personales y laborales para los bogotanos y hay buena noticia porque viene un fin de semana con puente incluido para poder descansar o pegarse un viajecito. Sin embargo, debe tener presente que este último día antes de eso hay pico y placa, razón por la cual debe estar atento si le corresponde para no tener algún inconveniente.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 9 de octubre de 2026

Para ese día no podrán transitar por las calles los carros que tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Es clave acatar esta norma de tránsito para evitar inconvenientes con las mismas autoridades. Por otra parte, los autos que tengan matriculas culminadas en 1, 2 ,3, 4 y 5. sí tienen aval para moverse con libertad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en Bogotá continúa sin cambios y se aplica de corrido desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Durante estas 15 horas, la restricción de movilidad funciona con total normalidad. Por esta razón, las personas con vehículos particulares deben evitar salir a las calles en sus carros durante su día de restricción para no recibir multas o sanciones.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, los vehículos eléctricos y las bicicletas no tienen ninguna restricción de movilidad en la ciudad. Además, la norma permite que transiten los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, servicios médicos y prensa. Quienes no tengan estos beneficios pero necesiten usar su carro, pueden pagar el Pico y Placa Solidario para poder circular legalmente.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

No cumplir con las normas del pico y placa puede afectar gravemente su bolsillo. El comparendo por transitar en horarios prohibidos equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Además de la multa económica, las autoridades inmovilizarán el vehículo, lo que genera gastos adicionales obligatorios por el traslado en grúa y los días de permanencia en los patios.

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