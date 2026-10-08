¿Salario mínimo en Colombia bajará en 2027? Esto es lo que analiza el Estado

Ya pensando en lo que será el 2027, los colombianos están en incertidumbre con lo que pasaría con el salario mínimo.

Pesos colombianos | REUTERS/Luisa Gomzalez

Cumplirá sus primeros seis meses como presidente de la república de Colombia, Abelardo De La Espriella. De cara a lo que será el 2027, los colombianos andan en un mar de dudas sobre las determinaciones que podrían llegar a tomarse alrededor del salario mínimo. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles al respecto.

¿De cuánto fue el aumento al salario mínimo en 2026 y cuánto ganan hoy los colombianos?

En el presente año, Gustavo Petro, ex presidente de Colombia incrementó el salario mínimo en un 23 %. Hoy en día, los colombianos tienen un salario base de $1.750.905 pesos mensuales. Esto sumado con el auxilio de transporte, el cual es de $249.095 pesos mensuales, se alcanzan los dos millones de pesos al mes.

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¿Por qué bajaría el salario mínimo en Colombia para 2027? Esto analiza el Estado

Lo más importante es que por ahora no se plantea una baja en el salario mínimo, pero si se estudia que el incrementó no será de tanta magnitud como lo fue en 2026. Lo que se estaría manejando es un incrementó del 8 %, que iría de la mano con la situación de inflación que sigue viviendo el país.

Cuatro aspectos han sido fundamentales en las discusiones en torno a este tema. El control de la inflación, la protección del empleo formal, sostenibilidad de las finanzas públicas y algunos criterios estrictamente técnicos. Eso sí, las conversaciones siguen en curso y pronto se conocerá la determinación para todos los colombianos.

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¿Cuándo es la fecha límite para decidir qué pasará con el salario mínimo 2027?

La primera fecha para tener en cuenta es el 15 de diciembre de 2026. Donde se vencerá el primer plazo legal para que la comisión tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores) logre un acuerdo concertado. 15 días después, el gobierno nacional deberá firmar el acuerdo por decreto si es que no se logra un punto medio entre todas las partes.

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