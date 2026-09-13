Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 12 de septiembre de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el sábado 12 de septiembre.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La lotería colombiana, Baloto y Baloto Revancha, se ha convertido en la más popular para todos los ‘cafeteros’. Su antigüedad y veracidad, le dan ese toque de confianza necesario para que más personas se animen a participar. En Claro Sports les contamos todo lo sucedido en el sorteo del sábado 12 de septiembre.

Resultados del Baloto hoy, 12 de septiembre de 2026

Números ganadores: 07 – 29 – 31 – 32 – 38 – 13 .

07 – 29 – 31 – 32 – 38 – . Nuevo acumulado: $58.400 millones de pesos.

Resultado Baloto 12 de septiembre | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 12 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 08 – 17 – 21 – 27 – 01 .

04 – 08 – 17 – 21 – 27 – . Nuevo acumulado: $2.000 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 12 de septiembre | baloto.com

Sistema de juego para Baloto y Revancha

La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.

De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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