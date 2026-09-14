Pico y placa en Bogotá para este 15 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo el pico y placa en Bogotá para el martes 15 de septiembre.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Llegamos a la mitad del noveno mes del año. El tráfico en la ciudad de Bogotá sigue siendo uno de los más pesados de Sudamérica. El tránsito es un tema del día a día para todos los habitantes de la capital de la república, evitar multas y sanciones es primordial. Es por eso que, en Claro Sports le contamos cuáles son las restricciones para el martes 15 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 15 de septiembre de 2026

De cara al segundo día de la semana con esta medida, las placas terminadas entre 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por las calles de Bogotá. Esto se efectúa por ser día impar. De lo contrario, las matriculas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde.

Horario del pico y placa en Bogotá

La hora no presenta ninguna variación hasta la fecha. En efecto, empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es menester que usted busque medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no entran en la obligación. De lo contrario, podrá transitar siempre y cuando cumpla con un premiso especial debido a varias excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, el asunto puede costarle un montón. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por la grúa y parqueo en patios.

Te puede interesar: