Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 13 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el domingo 13 de septiembre.
Comienza una nueva semana del noveno mes del 2026. Las loterías y chances no tienen descanso y a pesar que ninguna lotería tuvo acción en este 13 de septiembre, las chances si tuvieron normalidad en su desarrollo. Los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles para los sorteos del domingo 13 de septiembre.
MÁS INFORMACIÓN: ¡En modo estelar! La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se llena de figuras
Resultados de chances, hoy 13 de septiembre
- Dorado noche: 9347 – La 5ta 0
- Culona: Día 1797 – Noche 6410
- Astro Luna: 0982 – Signo Tauro
- Pijao de Oro: 0946 – La 5ta 5
- Paisita: Día 6516 – La 5ta 5 – Noche 0907 – Conejo
- Chontico: Día 6059 – La 5ta 6 – Noche 9533 – La 5ta 9
- Cafeterito: Noche 5156 – La 5ta 3
- Sinuano: Día 0071 – La 5ta 4 – Noche 2433 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 538 – Noche 221
- Play Four: Día 4580 – Noche 8914
- Samán: Día 3811
- Caribeña: Día 6970 – La 5ta 0 – Noche 0860 – La 5ta 3
- Motilón: Tarde 4692 – La 5ta 8 – Día 4745 – La 5ta 6
- Fantástica: Noche 0342 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 4745 – La 5ta 6 – Tarde 3279 – La 5ta 7
- Evening: 9621
MÁS INFORMACIÓN: Luis Suárez sigue entonado en Portugal: nuevo gol que ratifica su buen momento