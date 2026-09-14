Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 13 de septiembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el domingo 13 de septiembre.

Boleto de la loterías / Referencial.

Comienza una nueva semana del noveno mes del 2026. Las loterías y chances no tienen descanso y a pesar que ninguna lotería tuvo acción en este 13 de septiembre, las chances si tuvieron normalidad en su desarrollo. Los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles para los sorteos del domingo 13 de septiembre.

Resultados de chances, hoy 13 de septiembre

Dorado noche: 9347 – La 5ta 0

9347 – La 5ta 0 Culona: Día 1797 – Noche 6410

Día 1797 – Noche 6410 Astro Luna: 0982 – Signo Tauro

0982 – Signo Tauro Pijao de Oro: 0946 – La 5ta 5

0946 – La 5ta 5 Paisita: Día 6516 – La 5ta 5 – Noche 0907 – Conejo

Día 6516 – La 5ta 5 – Noche 0907 – Conejo Chontico: Día 6059 – La 5ta 6 – Noche 9533 – La 5ta 9

Día 6059 – La 5ta 6 – Noche 9533 – La 5ta 9 Cafeterito: Noche 5156 – La 5ta 3

Noche 5156 – La 5ta 3 Sinuano: Día 0071 – La 5ta 4 – Noche 2433 – La 5ta 6

Día 0071 – La 5ta 4 – Noche 2433 – La 5ta 6 Cash Three: Día 538 – Noche 221

Día 538 – Noche 221 Play Four: Día 4580 – Noche 8914

Día 4580 – Noche 8914 Samán: Día 3811

Día 3811 Caribeña: Día 6970 – La 5ta 0 – Noche 0860 – La 5ta 3

Día 6970 – La 5ta 0 – Noche 0860 – La 5ta 3 Motilón: Tarde 4692 – La 5ta 8 – Día 4745 – La 5ta 6

Tarde 4692 – La 5ta 8 – Día 4745 – La 5ta 6 Fantástica: Noche 0342 – La 5ta 2

Noche 0342 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 4745 – La 5ta 6 – Tarde 3279 – La 5ta 7

Día 4745 – La 5ta 6 – Tarde 3279 – La 5ta 7 Evening: 9621

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