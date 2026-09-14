Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 13 de septiembre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el domingo 13 de septiembre.

Resultados loterías y chances colombianas para el 13 de septiembre 2026
Boleto de la loterías / Referencial.

Comienza una nueva semana del noveno mes del 2026. Las loterías y chances no tienen descanso y a pesar que ninguna lotería tuvo acción en este 13 de septiembre, las chances si tuvieron normalidad en su desarrollo. Los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles para los sorteos del domingo 13 de septiembre.

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Resultados de chances, hoy 13 de septiembre

  • Dorado noche: 9347 – La 5ta 0
  • Culona: Día 1797 – Noche 6410
  • Astro Luna: 0982 – Signo Tauro
  • Pijao de Oro: 0946 – La 5ta 5
  • Paisita: Día 6516 – La 5ta 5 – Noche 0907 – Conejo
  • Chontico: Día 6059 – La 5ta 6 – Noche 9533 – La 5ta 9
  • Cafeterito: Noche 5156 – La 5ta 3
  • Sinuano: Día 0071 – La 5ta 4 – Noche 2433 – La 5ta 6
  • Cash Three: Día 538 – Noche 221
  • Play Four: Día 4580 – Noche 8914
  • Samán: Día 3811
  • Caribeña: Día 6970 – La 5ta 0 – Noche 0860 – La 5ta 3
  • Motilón: Tarde 4692 – La 5ta 8 – Día 4745 – La 5ta 6
  • Fantástica: Noche 0342 – La 5ta 2
  • Antioqueñita: Día 4745 – La 5ta 6 – Tarde 3279 – La 5ta 7
  • Evening: 9621

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