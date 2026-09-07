Pico y placa en Bogotá para este 8 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este martes 8 de septiembre.

Pico y placa Bogotá

El pico y placa es una de las normas más importantes a tener en cuenta si tiene un vehículo particular. Debe estar muy atento con las restricciones para cada día, esto para evitar cualquier contratiempo en materia de tiempo y dinero. A través de Claro Sports, consulte las medidas para el próximo martes 8 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 8 de septiembre de 2026

El pico y placa, para este martes, aplicará para las matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán luz verde para circular por la calles de la capital colombiana.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario, por ahora, no presenta ninguna variación. La medida empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo algunas excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es importante buscar medios alternos para desplazarse en la ciudad.

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Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, además de los vehículos de motor eléctrico, no aplican en la obligación. Usted puede transitar con un permiso especial, siempre y cuando apliquen ciertas excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto la medida puede salir muy caro. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Hay otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por grúa y parqueo en patios.

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