Pico y placa en Bogotá para este 20 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para los vehículos particulares este jueves 20 de agosto.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

De a poco se baja el telón de otra semana más. Lógicamente, como en cada jueves, el caos vehicular es protagonista por las calles bogotanas. Es importante para cada ciudadano cumplir con la medida de pico y placa, que busca regular el tráfico y el impacto ambiental que representan los densos embotellamientos. A través de Claro Sports consulte todas las medidas.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 20 de agosto de 2026

Para este jueves, tendrán luz roja los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas que culminen en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán el aval de las autoridades.

Horario del pico y placa

El horario ya está establecido y no tiene ninguna modificación contemplada. De acuerdo con las autoridades, el pico y placa inicia a las 6:00 a.m. y finaliza sobre las 9:00 p.m. en toda el área urbana de Bogotá. Durante ese tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo si le corresponde guardarlo, ya que puede ser inmovilizado.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Por ahora las motos siguen exentas de la medida, al igual que los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (normales o eléctricas). Otras salvedades incluyen a los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. En caso de que usted necesite usar el carro urgentemente, la única opción es pagar el pico y placa solidario.

Multas por incumplir el pico y placa

En caso de violar la norma y ser detenido por personal de tránsito, la multa por infringir el pico y placa al sol de hoy es de $875.452 pesos. A este valor deberá añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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