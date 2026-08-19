¡Cae MiLoto nuevamente en Bogotá! El ganador se lleva $230 millones de pesos

Consulte los números ganadores del último sorteo de MiLoto, que dejó a un nuevo ganador en la capital del país.

MiLoto cayó en Bogotá | Baloto oficial.

Por segunda vez, en este mes de agosto, Bogotá cuenta con un ganador del famoso juego de MiLoto. Un nuevo millonario logró atinarle a todos los dígitos para llevarse la poderosa suma de $230 millones de pesos en el último sorteo No. 0591. Ya es la décima vez que cae el acumulado vía web.

El tiquete fue vendido en el sitio web de Baloto, llegando a 22 premios mayores entregados en todo el país este 2026. Seis de ellos se han quedado en Bogotá, la ciudad más ganadora en lo corrido del año. Eso sí, otras 36 personas estuvieron al borde de dar con todos los números.

Dicha elección ganadora fue adquirida por la modalidad manual. Ahora bien, el último sorteo dejó un total de 10.973 ganadores en todo el país, los cuales se llevan entre todos $310 millones de pesos.

Resultados de MiLoto este martes 18 de agosto:

Sorteo: 0591

0591 Números ganadores: 03 – 10 – 19 – 28 – 34

03 – 10 – 19 – 28 – 34 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los Resultados del sorteo N.º 0591 de MiLoto del martes 18 de agosto de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 10.873 ganadores! Con un nuevo ganador de $230 millones ¡Felicidades! 🎉



📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn pic.twitter.com/ctw9JJg5eS — Baloto (@Baloto_Colombia) August 19, 2026

Dicho esto, el ganador tendrá que comunicarse con la Fiduciaria del Occidente y consultar todos los pasos para reclamar su premio. Todas las indicaciones están en el reverso del tiquete, o en su defecto, a través del sitio web oficial.

Si desea unirse al extenso registro de ganadores del premio de MiLoto, puede apostar desde la misma plataforma en línea. En caso de hacerlo de forma presencial, hay disponibles más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país, así como las principales cadenas de grandes superficies.

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