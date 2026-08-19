Resultados de loterías de Cundinamarca, Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 18 de agosto de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este martes 18 de agosto.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. El pasado martes se hicieron efectivos cuatro sorteos desde distintos puntos del país, donde por supuesto, una multitud quedó beneficiada con una gran suma de dinero. A través de Claro Sports, consulte cómo quedaron los últimos resultados.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3167

3167 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 5795

5795 Serie: 104

104 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 18 de agosto

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4816

4816 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 4413

4413 Serie: 225

225 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Cundinamarca el 18 de agosto

Lotería del Tolima

Sorteo: 4183

4183 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 0777

0777 Serie: 142

Lotería del Tolima el 18 de agosto

Lotería del Huila

Sorteo: 4769

4769 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 2008

2008 Serie: 149

Lotería del Huila el 18 de agosto

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 3061 – 3

3061 – 3 Dorado Tarde: 0683 – 8

0683 – 8 Culona Día: 0219

0219 Culona Noche: 2328

2328 Astro Sol: 6496 – Virgo.

6496 – Virgo. Astro Luna: 1639 – Tauro.

1639 – Tauro. Pijao de Oro: 1551 – 5

1551 – 5 Paisita Día: 7027 – 8

7027 – 8 Paisita Noche: 8961 – Tigre.

8961 – Tigre. Chontico Día: 1387 – 3

1387 – 3 Chontico Noche: 5187 – 8

5187 – 8 Cafeterito Tarde: 9674 – 2

9674 – 2 Cafeterito Noche: 1243 – 2

1243 – 2 Sinuano Día: 7466 – 0

7466 – 0 Sinuano Noche: 1931 – 1

1931 – 1 Cash Three Día: 344

344 Cash Three Noche: 896

896 Play Four Día: 9208

9208 Play Four Noche: 4332

4332 Samán Día: 7437

7437 Caribeña Día: 9418 – 6

9418 – 6 Caribeña Noche: 3588 – 9

3588 – 9 Motilón Tarde: 9769 – 7

9769 – 7 Motilón Noche: 4519 – 4

4519 – 4 Fantástica Día: 7026 – 3

7026 – 3 Fantástica Noche: 5137 – 4

5137 – 4 Antioqueñita Día: 9597 – 7

9597 – 7 Antioqueñita Tarde: 6032 – 6

6032 – 6 Evening: 2240

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