Resultados de loterías de Cundinamarca, Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 18 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este martes 18 de agosto.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. El pasado martes se hicieron efectivos cuatro sorteos desde distintos puntos del país, donde por supuesto, una multitud quedó beneficiada con una gran suma de dinero. A través de Claro Sports, consulte cómo quedaron los últimos resultados.

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3167
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 5795
  • Serie: 104
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja el 18 de agosto
Lotería de la Cruz Roja el 18 de agosto

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Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4816
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 4413
  • Serie: 225
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de Cundinamarca el 18 de agosto
Lotería de Cundinamarca el 18 de agosto

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4183
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 0777
  • Serie: 142
Lotería del Tolima el 18 de agosto
Lotería del Tolima el 18 de agosto

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Lotería del Huila

  • Sorteo: 4769
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 2008
  • Serie: 149
Lotería del Huila
Lotería del Huila el 18 de agosto

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 3061 – 3
  • Dorado Tarde: 0683 – 8
  • Culona Día: 0219
  • Culona Noche: 2328
  • Astro Sol: 6496 – Virgo.
  • Astro Luna: 1639 – Tauro.
  • Pijao de Oro: 1551 – 5
  • Paisita Día: 7027 – 8
  • Paisita Noche: 8961 – Tigre.
  • Chontico Día: 1387 – 3
  • Chontico Noche: 5187 – 8
  • Cafeterito Tarde: 9674 – 2
  • Cafeterito Noche: 1243 – 2
  • Sinuano Día: 7466 – 0
  • Sinuano Noche: 1931 – 1
  • Cash Three Día: 344
  • Cash Three Noche: 896
  • Play Four Día: 9208
  • Play Four Noche: 4332
  • Samán Día: 7437
  • Caribeña Día: 9418 – 6
  • Caribeña Noche: 3588 – 9
  • Motilón Tarde: 9769 – 7
  • Motilón Noche: 4519 – 4
  • Fantástica Día: 7026 – 3
  • Fantástica Noche: 5137 – 4
  • Antioqueñita Día: 9597 – 7
  • Antioqueñita Tarde: 6032 – 6
  • Evening: 2240

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