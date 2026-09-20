Pico y placa en Bogotá para este 21 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este lunes 21 de septiembre.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Inicia una semana laboral más en Colombia. El lunes hace que todas las personas vuelvan a sus rutinas, en especial ahora después de vivir el Día del Amor y la Amistad. A través de Claro Sports, le reseñamos todos los detalles acerca del pico y placa para que usted evite caer en jugosas multas.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 21 de septiembre de 2026

Para este lunes, no podrán circular en Bogotá los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán la luz verde de las autoridades.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta variaciones hasta la fecha. Empieza a regir desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que no le toque el pico y placa, será esencial que busque medios alternos para movilizarse por la capital colombiana.

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Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no entran en la obligación. Usted podrá tener la excepción a la regla siempre y cuando cumpla con un permiso especial: aplica si transporta a personas con discapacidad, hace servicios médicos o prensa. Otro modo es con el pago del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si usted pasa por alto la medida, podrá costarle demasiado la infracción. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Debe sumarle otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores como la grúa y parqueo en patios.

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