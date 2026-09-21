Pico y placa en Bogotá para este 22 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este martes 22 de septiembre de 2026.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Llega otro día laboral en Bogotá. Normalmente las horas pico suelen ser algo caóticas por el denso tráfico que abunda en la capital. Es importante, por esto, conocer bien cuáles son las medidas de pico y placa diarias. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 22 de septiembre de 2026

Para este martes, en Bogotá, no podrán circular los vehículos con matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tendrán luz verde.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario se mantiene vigente a la fecha. Empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es importante que busque medios alternos para transitar por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, además de los vehículos con motor eléctrico, no entran en la restricción como ha sido costumbre. Hay excepciones siempre y cuando cumpla con un permiso especial y estipulado por la ley, como servicios médicos, prensa o transporte de personas con discapacidad. Así mismo, usted podrá pagar el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, le podría costar demasiado caro. El comparendo tiene un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, tales como inmovilización del vehículo y el pago de grúa, así como el parqueo en patios.

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