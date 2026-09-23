Pico y placa en Bogotá para este 24 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este jueves 24 de septiembre.

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De nuevo, el pico y placa enciende alarmas para los bogotanos. Es importante anotar cuáles son los días de la restricción, dado que el desconocimiento de la norma no lo exime de padecer las consecuencias económicas en caso de violar la norma. A través de Claro Sports, conozca todo lo que debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 24 de septiembre de 2026

Para este jueves, en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no tendrán luz verde para ello.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario sigue sin ningún cambio a la fecha. Empieza a regir desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Salvo contadas excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, deberá buscar medios alternos para circular por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, así como vehículos eléctricos, no entran en la restricción como ha sido costumbre. Hay excepciones siempre que cumpla con un permiso especial y estipulado por la ley, como servicios médicos, prensa y el transporte de personas con discapacidad. Otra alternativa es pagando el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la norma, le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Hay otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y el pago de grúa, además del parqueo en patios.

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