Pico y placa en Bogotá para este 23 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo el pico y placa en la ciudad de Bogotá el próximo miércoles 23 de septiembre.

Vía en Bogotá. – Luisa González, Reuters.

Últimos días del mes de septiembre y el pico y placa sigue más vigente que nunca. En el mes del amor y la amistad el tráfico sigue siendo una de las grandes pesadillas para todos los bogotanos. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles sobre esta restricción para el miércoles 23 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 23 de septiembre de 2026

Para este miércoles, en Bogotá, no podrán circular los vehículos con matrículas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario se mantiene vigente a la fecha. Empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es importante que busque medios alternos para transitar por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, además de los vehículos con motor eléctrico, no entran en la restricción como ha sido costumbre. Hay excepciones siempre y cuando cumpla con un permiso especial y estipulado por la ley, como servicios médicos, prensa o transporte de personas con discapacidad. Así mismo, usted podrá pagar el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, le podría costar demasiado caro. El comparendo tiene un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, tales como inmovilización del vehículo y el pago de grúa, así como el parqueo en patios.

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