Pico y placa en Bogotá para este 4 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en la capital del país, para este viernes 4 de septiembre de 2026.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Culmina otra semana más, la primera de septiembre, donde se mantienen las medidas de pico y placa en territorio bogotano. Los trancones se hacen más fuertes, especialmente en hora pico, por lo que es primordial cumplir con todas las medidas. A través de Claro Sports, consulte lo que debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 4 de septiembre de 2026

Para este último día en la semana donde se aplica la medida, al menos en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no tendrán ese privilegio.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario ya está establecido y no presenta ninguna modificación. La medida empieza a regir desde las 6:00 a.m. y termina sobre las 9:00 p.m. Salvo algunas excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, tendrá que buscar otros medios alternos para desplazarse en la ciudad.

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Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas de cualquier tipo, así como los vehículos con motor eléctrico, están por fuera de la obligación. Hay personas que pueden transitar con un permiso especial, siempre y cuando sean población en condición de discapacidad, tengan atención médica, estén acreditados como prensa o destinen algún servicio básico. Así mismo, podrá pagar la cuota del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto la medida del pico y placa puede salir muy caro. El comparendo actualmente es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, valor que equivale a $875.452 pesos colombianos. Hay otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y pagar otros valores por grúa y el parqueo en patios.

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