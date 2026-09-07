Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 6 de septiembre de 2026

Como no hay loterías principales programadas para los domingos, toda la atención se concentra en los chances.

Astro Luna. – superastro.com.co.

Si bien los días domingo se caracterizan por no tener sorteos de loterías principales de manera regular, eso no significa que la actividad de los juegos de azar en Colombia se detenga. Lo que sí sucede de manera frecuente es que todos los reflectores apuntan hacia los chances, que ofrecen distintas modalidades para apuntar a diferentes opciones de premios según el número de aciertos.

Resultados de chances

Pick 4: 0681

0681 Pick 3: 298

298 Motilón Noche: 9262-4

9262-4 Cafeterito Noche: 4447-4

4447-4 Fantástica Noche: 8144

8144 Caribeña Noche: 5554

5554 Sinuano Noche: 5522

5522 Culona Noche: 2653

2653 Astro Luna: 1507 – Libra

1507 – Libra Paisita Noche: 2584

2584 Pijao de Oro: 2573-0

2573-0 Chontico Noche: 7340-5

7340-5 Dorado Noche: 9201-0

¿Por qué no hay loterías principales los domingos?

Tradicionalmente, el domingo es un día que se toma como receso para las loterías principales por distintos motivos. El primero tiene que ver con una cuestión de comercialización y hábitos de consumo, pues está comprobado que las personas no suelen estar pendientes de los juegos de azar durante este día de la semana, ya que lo dedican a actividades más familiares y de socialización.

Por otro lado, es bien importante tener en cuenta que la logística de las compañías organizadoras de loterías para llevar a cabo un sorteo demandan unos protocolos y unos estándares de calidad altos. Organizar todo el personal para trabajar durante un domingo es una tarea compleja, así que es otra razón para que estas actividades durante estos días de la semana sean muy esporádicas.

¿Qué hacer si gana un premio de lotería?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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