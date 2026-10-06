Millonarios ya tendría una decisión tomada con respecto al arbitraje de Alejandro Moncada: ¿Sentar un precedente o dejar así?

El equipo bogotano no va a presentar una queja formal pese al error arbitral cometido por Alejandro Moncada.

Alejandro Moncada, árbitro del Barranquilla vs Millonarios | Vizzor Image

Millonarios pasó una gran vergüenza al quedar eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay ante Barranquilla FC, un equipo de segunda división y que va mal en ese torneo. Desde los penales el elenco costeño dio el golpe, mientras que el bogotano decepcionó a toda su fanaticada, la cual está bastante indignada por lo sucedido.

Como tal el partido finalizó en igualdad 1-1 y como era un solo encuentro, el clasificado se definía desde los doce pasos. La sentencia en esa tanda estuvo marcada por las fallas de Carlos Darwin Quintero y Sergio Mosquera. En el rival todo fue júbilo, pues es importante mantenerse con vida y con aspiraciones al título, competencia en la cual ahora debe medirse contra América de Cali.

El ‘Embajador’ no pudo anotar otro gol a pesar de que en el complemento manejó la pelota, aspecto que también influyó en esa eliminación. Aparte de eso, se debe mencionar que el juez Alejandro Moncada pitó un penal a favor de Barranquilla que no debió sancionarse, pues no hubo mano como tal. Ese hecho no fue aislado tampoco, pero no es un justificante al papelón de los dirigidos por Alberto Gamero.

Ahora bien, muchos consideran que al igual se debe sentar un precedente porque el error de Moncada fue garrafal. Todo indica que Millonarios ya tiene una decisión tomada con respecto a eso y es no presentar queja formal por lo sucedido, esto según una información del periodista Alexis Rodríguez. Al parecer el club considera que más allá de eso, la serie la tenían que sacar adelante.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia Ⓜ️ NO presentaría queja formal x el árbitraje de Moncada, entienden que a pesar del error árbitral no podían quedar eliminados x el último de la B TOLIMA Esta tarde reunión Presidente y DT para hablar sobre los jugadores señalados https://t.co/mg04f1DKBh — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 5, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El conjunto capitalino volverá a la acción este jueves 8 de octubre cuando visite a Fortaleza por la fecha 14 de la Liga BetPlay en el estadio de Techo. Los dirigidos por Gamero no solo tienen la obligación de ganar para pasar ese trago amargo, sino que también necesitan los tres puntos para no salir de zona de clasificación.

Dicho encuentro será a las 8:10 p.m., según el cronograma de la Dimayor. Millonarios ahora debe apostar todo por el campeonato decembrino, pues solo queda en competencia en ese torneo. El no lograrlo firmaría otro golpe para la institución, la cual desde el 2023-I no consigue una nueva estrella, precisamente cuando el samario era el entrenador del plantel.

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