Santa Fe, de nuevo por fuera de El Campín: confirmado el estadio para los octavos de final de la Copa BetPlay

El partido entre Santa Fe y Fortaleza por la Copa BetPlay se disputará el 11 de octubre en el estadio de Mosquera.

Estadio Municipal de Mosquera | Vizzor Image

Luego de eliminar a Unión Magdalena, Independiente Santa Fe ahora se prepara para buscar un cupo a los cuartos de final de la Copa BetPlay cuando enfrente a Fortaleza. La programación del encuentro estaba en veremos, pero ya Dimayor confirmó todos los detalles para ese enfrentamiento.

Recordemos que esos octavos son a partido único porque eso se estableció en una asamblea, esto por la emergencia del terremoto del pasado mes de agosto. Esa decisión tuvo como fin poder acomodar el calendario restante de todo el fútbol colombiano, no solo de ese torneo.

De esa fase precisamente solo resta ese enfrentamiento, pues los otros ya se definieron, siendo el más reciente entre Barranquilla FC y Millonarios, el cual culminó a favor de los de la costa. Ahora los dos equipos bogotanos van por el cupo para medirse contra Once Caldas, con la salvedad que ese cotejo no será en El Campín.

Recordemos que el ‘Coloso de la 57’ está sin disponibilidad hasta el 16 de octubre, según comunicó Sencia, debido a eventos previamente programados y a un mantenimiento que se le va a hacer a la grama. También fue por ello que la final ida de la Liga Femenina se debió trasladar hasta la ciudad de Tunja.

¿En dónde se va a jugar el Santa Fe vs Fortaleza por Copa BetPlay?

La Dimayor dio a conocer que dicho enfrentamiento será en el Estadio Municipal de Mosquera, un escenario que se construyó hace poco en el municipio cundinamarqués. El domingo 11 de octubre se define esa llave a las 2:00 p.m. Resta esperar que el cuadro ‘Cardenal’ informe sobre boletería para ese cotejo.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, e permite informar la programación del partido entre @SantaFe vs. @FortalezaFC_Of válido por los Octavos de Final de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2026 👉 https://t.co/rAuOEI1LDX #LaCasaDeTodos — DIMAYOR (@Dimayor) October 5, 2026

A nivel de aclaración, tener en cuenta que ese partido no se puede jugar en Techo porque habitualmente oficia como local Fortaleza ahí. Es por eso que a pesar de estar disponible para ese día no es posible llevarlo a cabo y seguramente por eso se decidió salir de Bogotá para cumplir con el mismo.

Llaves de los cuartos de final de la Copa BetPlay

Internacional de Bogotá vs Llaneros.

América de Cali vs Barranquilla FC.

Atlético Nacional vs Independiente Medellín.

Once Caldas vs Santa Fe o Fortaleza.

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