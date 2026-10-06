San Lorenzo, contra las cuerdas: demanda de Fydriszewski termina en millonario embargo

La deuda de San Lorenzo con Francisco Fydriszewski terminó en un millonario embargo que afectó el dinero recibido por la venta de Orlando Gill al Lille de Francia.

Francisco Fydriszewski, jugador de Junior | VizzorImage.

San Lorenzo continúa atravesando una complicada situación financiera y ahora una nueva demanda de un futbolista que pasó por el club argentino terminó afectando directamente sus ingresos. El protagonista es Francisco Fydriszewski, actual delantero del Junior de Barranquilla, cuyo reclamo ante la justicia francesa derivó en el embargo de una millonaria suma relacionada con la venta del arquero paraguayo Orlando Gill al Lille.

Fydriszewski ganó un pleito contra San Lorenzo

El futbolista argentino había iniciado en Francia un reclamo por 1.468.504,32 dólares, cifra que contemplaba diferentes conceptos: el capital que San Lorenzo le adeudaba, intereses y actualización por aproximadamente 100.500 dólares, además de una penalidad contractual cercana a los 568.000 dólares por los días de atraso en el cumplimiento de la obligación.

Sin embargo, el juez de ejecución del Tribunal Judicial de Lille determinó una medida cautelar por una suma inferior a la solicitada. La justicia autorizó el embargo de 800.000 dólares, equivalentes a unos 690.240 euros, correspondientes al capital adeudado. Tanto los intereses como la penalidad contractual quedaron por fuera de esta medida, aunque todavía podrían ser discutidos durante el proceso de fondo.

El embargo afectó la venta de Orlando Gill

La situación terminó teniendo un efecto directo sobre las finanzas de San Lorenzo debido a la transferencia de Orlando Gill al Lille de Francia. Cuando se concretó el primer pago correspondiente a la operación, el conjunto francés retuvo los 800.000 dólares ordenados por la justicia y posteriormente giró al club argentino el dinero restante de esa primera cuota, que habría sido de aproximadamente 1,2 millones de dólares.

De esta manera, el reclamo de Fydriszewski terminó impactando directamente una de las operaciones que San Lorenzo esperaba utilizar para aliviar su complicada situación económica. La retención se realizó sobre el dinero que estaba destinado al club argentino por la transferencia del arquero.

Una deuda que viene desde 2024

El origen del conflicto se remonta al 4 de diciembre de 2024, durante la presidencia de Marcelo Moretti. En aquel momento, San Lorenzo reconoció formalmente una deuda de 900.000 dólares con Fydriszewski y estableció un acuerdo para intentar saldarla.

El plan contemplaba un pago inicial de 100.000 dólares y posteriormente dos cuotas de 400.000 dólares. Sin embargo, el compromiso no habría sido cumplido en los términos pactados y el delantero terminó recurriendo a la justicia para reclamar el dinero que consideraba pendiente. Durante su breve etapa en San Lorenzo, el argentino disputó apenas cuatro partidos y acumuló 92 minutos antes de marcharse en diciembre de 2024.

Fydriszewski y su paso por el fútbol colombiano

Tras su salida del fútbol argentino, Fydriszewski llegó a Colombia en 2024, donde encontró una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Su rendimiento goleador en el fútbol antioqueño llamó la atención y posteriormente le permitió dar el salto al Junior de Barranquilla, club en el que actualmente continúa vinculado.

No obstante, su etapa más reciente no ha tenido la regularidad esperada. Mientras busca recuperar protagonismo dentro del terreno de juego, el delantero argentino consiguió un importante avance en el reclamo económico que mantenía contra San Lorenzo, generando ahora un nuevo golpe para las finanzas del conjunto argentino.

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