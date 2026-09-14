Rating Colombia del 13 de septiembre de 2026, según CNC: Noticias Caracol se adueña de la cima

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el domingo 13 de septiembre.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

Los colombianos sigue dejando en claro sus preferencias en cuanto a la programación nacional se refiere. Cada televisor en Colombia parece tener una producción predilecta. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el 13 de septiembre.

Rating en Colombia del 13 de septiembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,22 % Alocución presidencial – Caracol TV | 10,86 % Los informantes – Caracol TV | 9,28 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,33 % Masterchef Celebrity – RCN | 6,97 % Séptimo día – Caracol TV | 5,69 % Alocución presidencial – RCN | 5,53 % Expediente final – Caracol TV | 5,19 % Colombia vs Corea del Norte, Mundial femenino sub 20 – Caracol TV | 4,70 % Noticias RCN PRM | 4,69 %

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Programación deportiva para el 14 de septiembre

11:30 a.m. | Torino vs Roma | Serie A.

2:00 p.m. | Leeds United vs Newcastle United | Premier League.

2:00 p.m. | Villarreal vs Real Betis | LaLiga.

8:00 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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