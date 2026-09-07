Rating Colombia del 6 de septiembre de 2026, según CNC: MasterChef Celebrity retorna al podio

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este domingo 6 de septiembre.

Capítulo de ‘Masterchef celebrity’. – @CanalRCN.

La salvación de MasterChef Celebrity, emitida este domingo, le dio gasolina al reality para volver al podio. Emmanuel Restrepo, en un momento muy emotivo, logró su salvación a pesar de entrar en un colapso absoluto, rompiendo en llanto en plena cocina. De cara a una noche de eliminación, el programa tomó de nuevo impulso frente a la competencia.

Caracol no tiene rival para entrar en el primer lugar con el noticiero de la noche, el cual escaló al 12%. El programa de ‘Los Informantes’ le siguió los pasos. En fin, a través de Claro Sports, consulte cómo quedó el listado.

Rating en Colombia del 6 de septiembre de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.28% Los Informantes – Caracol TV – 10.07% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.42% Séptimo Día – Caracol TV – 7.75% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.81% Expediente Final – Caracol TV – 5.57% La Red – Caracol TV – 4.04% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 3.99% Noches de Premier (El Transportador) – Caracol TV – 3.48% Yo, José Gabriel – RCN TV – 3.25%

Programación de fútbol para este lunes, 7 de septiembre de 2026

11:00 a.m. | Costa Rica vs Colombia | Mundial Femenino sub 20 | DSports, Caracol y RCN.

11:30 a.m. | Cagliari vs Lecce | Serie A | Disney+.

12:00 m. | Getafe vs Celta de Vigo | LaLiga | ESPN 4.

1:45 p.m. | Udinese vs Lazio | Serie A | Disney+.

2:30 p.m. | Elche vs Real Sociedad | LaLiga | ESPN 4.

6:00 p.m. | Llaneros vs Deportes Tolima | Liga BetPlay | Win y Win+.

8:15 p.m. | Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Copa BetPlay | Win+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican a los estudios de consumo de productos televisivos, además de realizar las propias mediciones. Ninguna es igual de fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC). En efecto, cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real para determinar qué espacios tienen mayor preferencia. El porcentaje de puntuación se define junto a la acción de cambiar el programa, que le da más valor al último producto visto que al anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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