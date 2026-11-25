En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el martes 24 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

No hay una sola producción que este cerca de quitarle la cima del rating de la televisión colombiana a ‘Yo Me Llamo’. La competencia de imitación y canto definitivamente es la favorita de todos los hogares colombianos. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles al respecto.

Rating en Colombia del 24 de noviembre de 2026, según CNC:

‘Yo Me Llamo’ | Canal Caracol | 16.18 % Noticias Caracol PRM | 13.37 % Noticias Caracol MD | 12.00 % ¿En qué lío me metí? | Canal Caracol | 10.04 % Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7.86 % Ciudad Lejana | Canal Caracol | 7.35 % Destinos cruzados | Canal Caracol | 6.59 % Alas rotas | Canal Caracol | 6.32 % Ana de nadie | Canal RCN | 6.27 % Noticias RCN PRM | 5.87 %.

Programación de fútbol para este miércoles, 25 de noviembre de 2026

03:00 p.m. | Sporting de Lisboa vs Manchester United | Champions League.

03:00 p.m. | PSG vs Roma | Champions League.

03:00 p.m. | Lille vs Bayern Munich | Champions League.

06:20 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas | Liga BetPlay 2026-II.

08:30 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Medellín| Liga BetPlay 2026-II.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas y páginas hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más confiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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