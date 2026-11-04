Rating Colombia del 3 de noviembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ retoma la cima del listado

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este martes 3 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Inicia otra semana en la que Caracol marca la parada. En efecto, el espacio estelar de ‘Yo Me Llamo’ vuelve a comandar en la cima al ostentar casi un 18% de porcentaje en el rating entregado por el Centro Nacional de Consultoría. En cuanto a RCN, su mejor espacio fue el de MasterChef Celebrity en la quinta colocación.

Rating Colombia del 3 de noviembre de 2026, según CNC:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 17.85% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.61% María La Caprichosa – Caracol TV – 10.77% Noticias Caracol de las 12:00 m. – 10.22% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.85% Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.98% Noticias Caracol de las 7:00 a.m. – 6.42% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 6.31% Ana de Nadie – RCN TV – 6.29% Alas Rotas – Caracol TV – 6.09%

Programación de fútbol para este miércoles, 4 de noviembre de 2026

10:00 a.m. | Japón vs Corea del Norte | Mundial sub 17 (semifinal).

10:30 a.m. | Rennes vs Olympiacos | Europa League.

12:45 m. | Fenerbahçe vs Liverpool | Champions League.

12:45 m. | AEK Atenas vs Real Madrid | Champions League.

1:00 p.m. | Brasil vs Nigeria | Mundial sub 17 (semifinal).

3:00 p.m. | PSV vs Brujas | Champions League.

3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Real Betis | Champions League.

3:00 p.m. | Porto vs Napoli | Champions League.

3:00 p.m. | Lens vs Como | Champions League.

3:00 p.m. | Leipzig vs Manchester City | Champions League.

3:00 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal | Champions League.

3:00 p.m. | Viking vs Sabah | Champions League.

5:30 p.m. | Flamengo vs Gremio | Brasileirao.

6:30 p.m. | Cúcuta vs Santa Fe | Liga BetPlay.

8:30 p.m. | Millonarios vs América de Cali | Liga BetPlay

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican a puntuar el consumo de espacios televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, en los que se determina la preferencia de los usuarios en todo el país. Es la fuente más confiable respecto al escalafón de los programas más vistos.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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