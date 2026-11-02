Rating Colombia del 1 de noviembre de 2026, según CNC: Los Informantes, el programa más visto del domingo

El rating de este domingo 1 de noviembre volvió a favorecer a Caracol TV. Sus programas dominaron las preferencias de la audiencia colombiana.

Programa Los Informantes de Caracol TV.

El rating en Colombia durante este domingo 1 de noviembre volvió a tener a Caracol Televisión como el gran protagonista de la jornada. Sus producciones se quedaron con la preferencia de los televidentes y ratificaron el buen momento del canal, que continúa imponiéndose en la competencia por la audiencia nacional. Una vez más, la programación de Caracol se posicionó entre las favoritas de los colombianos.

Rating Colombia del 1 de noviembre de 2026, según CNC

Los Informantes – Caracol TV | 12,49% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,98% Séptimo Día – Caracol TV | 9,27% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,12% La Red – Caracol TV | 6,41% Expediente Final – Caracol TV | 5,95% Noticias RCN PRM – RCN | 3,66% Santa Misa – Caracol TV | 3,35% Retrato Hablado – RCN | 3,34% Caso Cerrado Pt2 – RCN | 3,10%

Programación de fútbol para este lunes, 2 de noviembre de 2026

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¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los televidentes en todo el país. Por tal motivo es la fuente más confiable en cuanto al escalafón de los programas más vistos en el país.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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