Rating Colombia del 26 de abril de 2026, según CNC: ¿Quién abandonó ‘La Casa de los Famosos’?

En Claro Sports Colombia encuentra todos los detalles del escalafón de este domingo 26 de abril del 2026.

La Casa de Los Famosos 26/04 / Foto: RCN.

Ni la noche de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’ le ayudó a RCN a ser la primera en el rating nacional. Los Informantes, en segundo lugar, y Noticias Caracol de las 07:00 de la noche le arrebataron la posibilidad al reality de ser lo más visto este domingo 26 de abril del 2026. Todos los detalles del escalafón los encuentra en Claro Sports.

Rating en Colombia del 26 de abril de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 10.72%

2. Los Informantes | Canal Caracol | 7.75%

3. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 6.77%

4. Noticias Caracol MD | 6.32%

5. Expediente final | Canal Caracol | 6.03%

6. La Red | Canal Caracol | 4.13%

7. Especiales Caracol | Canal Caracol | 3.65%

8. Noticias RCN PRM | 3.50%

9. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.90%

10. Nuestra santa misa | Canal RCN | 2.69%

¿Quién abandonó ‘La Casa de los Famosos’?

Después de una nueva noche de eliminación en la casa más famosa de Colombia, la actriz y ahora cantante de 59 años Aura Cristina Geithner abandonó la competición y quedó por fuera del top 8 del reality. “Se cumple un ciclo, una experiencia como una montaña rusa. Me voy satisfecho porque fui auténtica. No es fácil la convivencia”, dijo la colombiana, en las que fueron sus últimas palabras.

Programación de fútbol para este lunes 27 de abril de 2026

02:00 p.m. | Espanyol vs Levante | LaLiga.

02:00 p.m. | Manchester Utd vs Brentford | Premier League.

04:45 p.m. | Vélez Sarsfield vs Unión de Santa Fe | Liga Profesional de Argentina.

05:00 p.m. | Bogotá vs Unión Magdalena | Torneo BetPlay 2026-I.

07:00 p.m. | Huracán vs Argentinos Jrs | Liga Profesional de Argentina.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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