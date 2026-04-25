Rating Colombia del 24 de abril de 2026, según CNC: ‘Las de Siempre’, cerca del podio

Los tres primeros puestos los ocupan programas del Canal Caracol. ‘A Otro Nivel’ es el concurso más visto por los colombianos.

Las de Siempre en el Canal RCN | Canal RCN.

Los colombianos, noche tras noche escogen qué ver en la programación de la televisión nacional. El Canal Caracol sigue liderando el rating de todos los días, el programa ‘A Otro Nivel’ sigue siendo lo más visto. No obstante, ‘Las de Siempre’ y ‘La Casa de los Famosos’ siguen muy cerca el podio que lidera Caracol, este último, quiere subir en la lista este fin de semana.

Rating en Colombia del 24 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV | 9,43% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 8,36% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,55% Las de Siempre – RCN | 5,27% La Casa de los Famosos – RCN | 5,05% La Rosa de Guadalupe – RCN | 4,98% Espacio Político Partido Pacto Histórico – Caracol TV | 4,62% Vecino Parte 2 – Caracol TV | 4,21% Noticias RCN PRM – RCN | 4,14% Tormenta de Pasiones – Caracol TV | 4,00%

Programación de fútbol para este sábado 25 de abril de 2026

9:00 a.m. | Mainz vs Bayern Múnich – Bundesliga

12:00 p.m. | Benfica vs Moreirense – Liga de Portugal.

2:00 p.m. | Bucaramanga vs Jaguares – Liga BetPlay.

3:30 p.m. | Minnesota vs LAFC – MLS.

4:00 p.m. | Pereira vs Nacional – Liga BetPlay.

6:10 p.m. | Deportivo Cali vs América – Liga BetPlay.

8:30 p.m. | DIM vs Fortaleza – Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

Te puede interesar: