Grupos de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026-1

Los grupos de los cuadrangulares del Torneo BetPlay ya quedaron definidos, además de los cruces de la primera fecha.

Sorteo cuadrangulares Torneo BetPlay | Vizzor Image

La Dimayor llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, espacio en el cual la entidad definió los grupos para esta competencia del fútbol colombiano.

Culminó el Todos contra Todos de la segunda división de nuestro país y los equipos que siguen en pelea son Inter de Palmira, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena, Bogotá FC, Barranquilla y Tigres.

Ahora estos ocho clubes buscarán un cupo para jugar la gran final del certamen, la cual, en una primera instancia, coronará a uno de ellos como el campeón del apertura del 2026.

A diferencia de la Liga BetPlay, el Torneo sí mantuvo para su segunda fase el formato de los cuadrangulares, que consta de dos grupos de cuatro equipos, en los que los dos primeros avanzarán a la disputa por el título.

Este domingo 19 de abril en horas de la tarde la Dimayor llevó a cabo el sorteo de esa ronda, además de revelar cómo se va a jugar la primera fecha.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares del Torneo BetPlay

Grupo A

Inter de Palmira.

Envigado

Tigres

Deportes Quindío.

Grupo B

Unión Magdalena.

Real Cartagena.

Bogotá FC.

Barranquilla.

Vale la pena mencionar que Inter de Palmira y Unión Magdalena son cabeza de grupo, lo que quiere decir que tienen la ventaja deportiva en dado caso de empatar en puntos con cualquiera de sus rivales.

¡𝗟𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 #𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟲! 🤩



Así quedaron los grupos y los enfrentamientos de la Fecha 1 👀#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/H42K5l3chc — DIMAYOR (@Dimayor) April 19, 2026

¿Cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay?

Grupo A

Deportes Quindío vs Envigado.

Tigres vs Inter de Palmira.

Grupo B

Barranquilla vs Real Cartagena.

Bogotá FC vs Unión Magdalena.

¿Por dónde ver en vivo y online los cuadrangulares del Torneo BetPlay?

A través de la señal del canal Win Sports+ puede seguir los partidos de ambos grupos. Otra opción es su plataforma oficial online Win Play. En ambos casos las suscripciones son pagas.

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