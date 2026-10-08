A pisar en puntitas de pies: la preocupación de Millonarios y Santa Fe con el Estadio El Campín es una realidad

La instalación del nuevo césped se demorará tres días y los equipos compiten como locales en menos de una semana.

Maximiliano Lovera y Jhomier Guerrero, en un partido. – Vizzor Image.

Volvió a suceder. La obvio se vuelve absurdo cuando las personas no entienden que un estadio de fútbol no es para realizar conciertos en medio de la competencia, más, si son las mismas encargadas de la administración de un escenario. Lo que está sucediendo con el Estadio El Campín es solamente otro episodio bochornoso de una serie a la que ya la opinión pública pareció acostumbrarse.

Este miércoles, Sencia, la empresa administradora del máximo recinto “deportivo” citó a los medio de comunicación para dar visibilidad al montaje de del nuevo césped, luego de que se retirara la hierba para darle paso a un espectáculo musical que tenía una logística compleja y demorada. Dentro de todos los anuncios, se comprometieron a tener una superficie apta para el fútbol profesional.

La realidad es que Millonarios y Santa Fe, los dos clubes que suelen actuar como locales en El Campín, están en medio de una gran preocupación por como vaya a quedar el arreglo. Y no es para menos: una cosa es lo que se ve y otra muy distinta es el estado del campo para futbolistas que juegan a un alto ritmo por ser el deporte su oficio y el sustento de sus familias.

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Ya en 2025, el cuadro Embajador fue víctima de la mala condición de la grama cuando Leonardo Castro pisó una zona inestable y sufrió una fractura de peroné que lo sacó varios meses de la competencia. Cualquier baja en medio de un campeonato atiborrado de partidos y en el que se pueden inscribir solamente 25 jugadores resulta en un problema mayúsculo para los propósitos de una escuadra.

Y en medio de todo hay una realidad: a quienes administran el estadio les importa que se vea bien, pero nada más allá. Este es uno de los pocos estadios que no permiten el ingreso de los equipos para realizar prácticas. La justificación parecería ser que en esas ocasiones sí se daña mucho, pero no con centenares de personas saltando encima, como siempre pasó.

Salvo un anuncio de última hora, esta no va a ser la excepción. Todo apunta a que ambos equipos van a tener que llegar el mismo día que tengan su siguiente partido como locales y ver con qué se encuentran. Si hay sorpresa, solamente puede ser mala, pues el mejor de los panoramas sería que encontraran condiciones similares a las que ya estaban antes de todo este asunto del que nadie estaba enterado.

El optimismo resulta complicado de aplicar aquí. Sencia ha dicho que se demorará tres días en finalizar el proceso de instalación del césped y queda menos de una semana para que los equipos vuelvan a jugar. El primer turno será para Millonarios, que recibe a Once Caldas el próximo martes, 13 de octubre. Al día siguiente, Santa Fe se medirá a Jaguares.

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