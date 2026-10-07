Luis Fernando Suárez no perdona: cuatro jugadores, sancionados por indisciplina

Tolima confirmó el castigo para Daniel Pedrozo, Jan Angulo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas tras asistir a un concierto.

Luis Fernando Suárez toma medidas en Tolima | VizzorImage.

Deportes Tolima busca pasar la página tras la salida de Sebastián Oliveros y el inicio de la nueva era bajo la dirección técnica de Luis Fernando Suárez. El entrenador antioqueño ya tuvo su primer partido al frente del equipo, en un empate sin goles ante Boyacá Chicó en el Estadio Manuel Murillo Toro, y ahora prepara su segundo compromiso, nada menos que frente a Atlético Nacional.

Sin embargo, antes del duelo ante el conjunto antioqueño, el nuevo técnico del cuadro tolimense tuvo que afrontar una situación de indisciplina que generó molestia entre los aficionados. Cuatro jugadores del plantel asistieron a un concierto después del empate ante Boyacá Chicó, situación que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico ni para la institución.

¿Qué dijo Luis Fernando Suárez sobre la indisciplina en Deportes Tolima?

Los jugadores involucrados en el hecho fueron Daniel Pedrozo, Jan Angulo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado, quienes deberán afrontar las consecuencias de la decisión tomada por el nuevo cuerpo técnico. Suárez habló sobre el tema en el programa Medio Tiempo de Win Sports y dejó claro que no pretende esconder lo sucedido.

“Hay que ser consciente de la situación y de lo que pasó. Uno no la puede esconder y hubo un acto de indisciplina y hay que hacer los correctivos necesarios”, explicó el entrenador, quien además destacó el trabajo que viene realizando Deportes Tolima en la conformación de su grupo humano.

Suárez también señaló que los futbolistas fueron llamados a descargos para explicar lo ocurrido y asumir sus responsabilidades. “Mi obligación como entrenador para los jugadores es corregir sin estar coartando posibilidades, lo que se está haciendo es lo mejor”, afirmó el técnico, dejando claro que la disciplina será uno de los aspectos fundamentales durante su proceso.

¿Qué partidos se perderán los jugadores del Tolima?

La decisión de Luis Fernando Suárez fue contundente: los cuatro futbolistas no estarán disponibles para los próximos dos partidos del Deportes Tolima, ambos en condición de visitante. El primero será este jueves 8 de octubre contra Atlético Nacional, en el Estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí.

Posteriormente, el equipo tolimense visitará a Jaguares de Córdoba el domingo 11 de octubre. De esta manera, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado, Daniel Pedrozo y Jan Angulo deberán cumplir con la sanción interna y no podrán participar en ninguno de estos dos compromisos. Su regreso está previsto para el duelo frente a Águilas Doradas, aunque su continuidad dependerá también de su comportamiento y disposición para corregir lo sucedido.

¿Habrá sanción económica para los jugadores del Tolima?

Además de la suspensión deportiva, los cuatro jugadores también recibirán una sanción económica. Julián Capera, en Blog Deportivo de Blu Radio, aseguró que los futbolistas involucrados tendrán una fuerte multa por lo ocurrido.

La medida representa el primer golpe de autoridad de Luis Fernando Suárez desde su llegada al banquillo del Deportes Tolima. El entrenador dejó claro que respaldará a sus jugadores, pero también exigirá compromiso y responsabilidad, especialmente a los más jóvenes. “El grupo humano siempre está por encima de cualquier cosa y hay que respaldarlos, pero también hay que exigirles”, sentenció el técnico.

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