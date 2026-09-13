Resultados semana 2 ONEFA 2026: estadísticas y posiciones de la Liga Mayor
Así va la temporada del fútbol americano colegial de México tras los primeros dos fines de semana de acción
Concluyó la actividad de la segunda jornada de la Liga Mayor ONEFA 2026 y quedan solo tres invictos después de dos fines de semana en la élite del fútbol americano colegial en México.
Los campeones reinantes, los Auténticos Tigres, tienen marca de 2-0 tras vencer por amplio marcador a las Águilas Blancas en su debut en casa y a Borregos CCM este fin de semana. Pumas CU está revirtiendo su suerte en partidos cerrados de 2025 y ganó sus primeros dos compromisos, mientras que Borregos Monterrey no ha perdido pese a permitir 80 puntos hasta ahora.
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Resultados completos ONEFA 2026 semana 2
La semana 2 de la Liga Mayor tuvo solo seis partidos, ya que comenzaron los descansos en la ONEFA. Fueron tres partidos el sábado 11 de septiembre y otros tres al día siguiente. Locales y visitantes dividieron victorias en este fin de semana.
- Viernes 11 de septiembre
- Linces UVM 13-17 Borregos Guadalajara
- Auténticos Tigres 31-14 Borregos CCM | CRÓNICA
- Borregos CEM 14-17 Leones Anáhuac Norte
- Sábado 12 de septiembre
DESCANSAN: Leones Anáhuac Cancún y Zorros CETYS
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Posiciones de la ONEFA 2026: ¿Cómo va tu equipo?
Hay tres equipos que comparten el liderato de la Liga Mayor al ser los únicos invictos tras dos partidos: Auténticos Tigres, Pumas CU y Borregos Monterrey. El equipo de la Autónoma de Nuevo León es el líder, ya que permitieron la menor cantidad de puntos, dejando a Borregos Monterrey en el tercer lugar cortesía de los 80 puntos que anotaron CCM y Puebla.
Siete equipos tienen marca de 1-1, dejando solo a cuatro que todavía no conocen la victoria en esta temporada del fútbol americano colegial de México.
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Pts en contra
|Auténticos Tigres UANL
|2
|0
|21
|Pumas CU
|2
|0
|55
|Borregos Monterrey
|2
|0
|80
|Aztecas UDLAP
|1
|1
|35
|Borregos Puebla
|1
|1
|44
|Borregos CEM
|1
|1
|45
|Leones Anáhuac México Norte
|1
|1
|48
|Borregos Guadalajara
|1
|1
|49
|Burros Blancos IPN
|1
|1
|55
|Águilas Blancas IPN
|1
|1
|75
|Zorros CETYS
|0
|1
|30
|Leones Anáhuac Cancún
|0
|1
|57
|Linces UVM
|0
|2
|38
|Borregos CCM
|0
|2
|80
¿Quién transmite la Liga Mayor de la ONEFA 2026?
La transmisión de los partidos de la ONEFA corren a cargo de cada institución educativa. Estas son las señales:
- Borregos Monterrey: Claro Sports
- Borregos CCM: Claro Sports
- Borregos CEM: Claro Sports
- Borregos Puebla: Claro Sports
- Borregos Guadalajara: Claro Sports
- Pumas CU: Claro Sports y TV UNAM
- Águilas Blancas IPN: Canal Once
- Burros Blancos IPN: Canal Once
- Auténticos Tigres: YoutTube UANL
- Aztecas UDLAP: YouTube TVUDLAP
- Linces UVM: YouTube Máximo Avance y Canal del Congreso
- Leones Anáhuac México Norte: YouTube Leones Anáhuac Norte
- Leones Anáhuac Cancún: YouTube Universidad Anáhuac Cancún
- Zorros CETYS: YouTube CETYS Universidad