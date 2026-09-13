Resultados semana 2 ONEFA 2026: estadísticas y posiciones de la Liga Mayor

Así va la temporada del fútbol americano colegial de México tras los primeros dos fines de semana de acción

Liga Mayor ONEFA 2026: resultados y posiciones de la semana 2 | Imago7

Concluyó la actividad de la segunda jornada de la Liga Mayor ONEFA 2026 y quedan solo tres invictos después de dos fines de semana en la élite del fútbol americano colegial en México.

Los campeones reinantes, los Auténticos Tigres, tienen marca de 2-0 tras vencer por amplio marcador a las Águilas Blancas en su debut en casa y a Borregos CCM este fin de semana. Pumas CU está revirtiendo su suerte en partidos cerrados de 2025 y ganó sus primeros dos compromisos, mientras que Borregos Monterrey no ha perdido pese a permitir 80 puntos hasta ahora.

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Resultados completos ONEFA 2026 semana 2

La semana 2 de la Liga Mayor tuvo solo seis partidos, ya que comenzaron los descansos en la ONEFA. Fueron tres partidos el sábado 11 de septiembre y otros tres al día siguiente. Locales y visitantes dividieron victorias en este fin de semana.

Viernes 11 de septiembre Linces UVM 13-17 Borregos Guadalajara Auténticos Tigres 31-14 Borregos CCM | CRÓNICA Borregos CEM 14-17 Leones Anáhuac Norte

Sábado 12 de septiembre Burros Blancos IPN 27-35 Pumas CU | CRÓNICA Águilas Blancas IPN 28-26 Aztecas UDLAP Borregos Monterrey 44-38 Borregos Puebla | CRÓNICA



DESCANSAN: Leones Anáhuac Cancún y Zorros CETYS

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Posiciones de la ONEFA 2026: ¿Cómo va tu equipo?

Hay tres equipos que comparten el liderato de la Liga Mayor al ser los únicos invictos tras dos partidos: Auténticos Tigres, Pumas CU y Borregos Monterrey. El equipo de la Autónoma de Nuevo León es el líder, ya que permitieron la menor cantidad de puntos, dejando a Borregos Monterrey en el tercer lugar cortesía de los 80 puntos que anotaron CCM y Puebla.

Siete equipos tienen marca de 1-1, dejando solo a cuatro que todavía no conocen la victoria en esta temporada del fútbol americano colegial de México.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Auténticos Tigres UANL 2 0 21 Pumas CU 2 0 55 Borregos Monterrey 2 0 80 Aztecas UDLAP 1 1 35 Borregos Puebla 1 1 44 Borregos CEM 1 1 45 Leones Anáhuac México Norte 1 1 48 Borregos Guadalajara 1 1 49 Burros Blancos IPN 1 1 55 Águilas Blancas IPN 1 1 75 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57 Linces UVM 0 2 38 Borregos CCM 0 2 80

¿Quién transmite la Liga Mayor de la ONEFA 2026?

La transmisión de los partidos de la ONEFA corren a cargo de cada institución educativa. Estas son las señales:

Borregos Monterrey: Claro Sports Borregos CCM: Claro Sports Borregos CEM: Claro Sports Borregos Puebla: Claro Sports Borregos Guadalajara: Claro Sports Pumas CU: Claro Sports y TV UNAM Águilas Blancas IPN: Canal Once Burros Blancos IPN: Canal Once Auténticos Tigres: YoutTube UANL Aztecas UDLAP: YouTube TVUDLAP Linces UVM: YouTube Máximo Avance y Canal del Congreso Leones Anáhuac México Norte: YouTube Leones Anáhuac Norte Leones Anáhuac Cancún: YouTube Universidad Anáhuac Cancún Zorros CETYS: YouTube CETYS Universidad

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