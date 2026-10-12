El mes de evaluación de Néstor Lorenzo inicia: la Selección Colombia ya mira hacia los partidos amistosos de noviembre

Recién terminó una fecha FIFA extensa, pero los dos encuentros programados frente a Chile reactivan el trabajo de observación.

Néstor Lorenzo, con la Selección Colombia. – Elsa, Getty Images, vía AFP.

Todas las selecciones nacionales son objeto de constante evaluación, independientemente de qué tan cercano esté el siguiente momento de reunión en convocatoria. No obstante, el trabajo de observación de jugadores se intensifica durante el último mes con miras al próximo encuentro y ese momento aparece para la Selección Colombia con miras a los duelos amistosos de noviembre.

Recién acaba de terminar una fecha FIFA de tres encuentros y Néstor Lorenzo tiene apuntes frescos de lo que hicieron varios de los jugadores que están recién desempacados en el combinado Tricolor. Lo que viene en el penúltimo mes del año son dos encuentros frente a Chile: uno en Cali el día 13 y otro en Santiago el 19. Todo, en el marco solidario con las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia en agosto.

La derrota ante México, el empate frente a Paraguay y la victoria sobre Perú fueron una ventana de oportunidades y, tal parece que el propósito se cumplió. Sin embargo, las chaces no aprovechadas en esos tres compromisos dejan muy comprometidos a aquellos que no estuvieron a la altura del reto. Se espera que, de aquí en adelante, ya estén de nuevo los inamovibles del proyecto.

Iniciando por Luis Díaz. La ausencia del atacante del Bayern fue bien discutida, teniendo en cuenta que las temporadas recién están arrancando y él figura como el principal llamado a asumir el rol de liderazgo y estrellato en cuando a imagen de la Tricolor tras el retiro de James Rodríguez. A partir de ahora, el guajiro va a tener que estar más involucrado, pues de sus interacciones con el resto de jugadores podría desprenderse todo el plan ofensivo.

Otro de los de gran ascendencia dentro del grupo y que viene viviendo un buen momento en el fútbol de Inglaterra es Jéfferson Lerma. Sobre el habitual centrocampista de contención, habrá que prestar especial atención sobre cómo se da su presencia, pues ha cambiado de posición en el Crystal Palace para actuar como defensor central dentro de un esquema de tres zagueros.

Dentro de las deudas mencionadas, la más grande parece estar con Jhon Arias. La anterior convocatoria era el momento ideal para que demostrar que podía encargarse del rol creativo, pero las malas entregas de pelota y las frecuentes decisiones que frenaron a la Selección Colombia apuntan a buscar otro jugador que asuma la tarea. De momento, una opción que se viable es la de Gustavo Puerta o la del recién llegado Juan Manuel Rengifo.

En cuanto a novedades, el que mejor imagen dejó en el tiempo reciente fue Samuel Velásquez. Su desempeño como lateral por izquierda, una posición en la que es especialmente complicado encontrar talentos emergentes, convenció a buena parte de la opinión pública de que puede apuntar a titularidad, pero eso será algo que podrá confirmarse solamente con presentaciones regulares.

Si se venía hablando de que el espacio de cuatro semanas antes de los partidos es bien relevante para la evaluación del seleccionador, se debe también a que los tiempos para recuperar una eventual lesión son muy reducidos. El rendimiento es un arma de doble filo: los jugadores están llamados a mostrar un nivel meritorio, pero exigirse de más es un riesgo enorme. Bien se puede decir que la fecha FIFA de noviembre es el inicio formal del ciclo.

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